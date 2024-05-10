Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка турнира в Риме не будет защищать титул в этом году
WTA
10 мая 2024, 13:49 | Обновлено 10 мая 2024, 13:50
282
0

Чемпионка турнира в Риме не будет защищать титул в этом году

Елена Рыбакина снялась из-за болезни

10 мая 2024, 13:49 | Обновлено 10 мая 2024, 13:50
282
0
Чемпионка турнира в Риме не будет защищать титул в этом году
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Елена Рыбакина

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина не будет защищать титул в Риме.

Представительница Казахстана пропустит турнир из-за болезни.

«Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года. Очень ждала возможности защитить титул.

Рим – особенный для меня город, так что я вернусь в следующем году, чтобы сыграть перед итальянскими болельщиками и постараться вернуть себе титул», – сообщила Рыбакина.

Место Рыбакина в основной сетке займет француженка Осеан Доден.

Несмотря на потерю 1000 очков, Елена при любых раскладах останется четвертой ракеткой мира после завершения турнира.

В прошлом году в финале с Рыбакиной в Риме играла Ангелина Калинина, которая не смогла доиграть матч за титул.

По теме:
Элина Свитолина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина WTA Рим Осеан Доден Ангелина Калинина
Владимир Клепач Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
Бокс | 09 мая 2024, 14:22 3
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком

Тайсон гораздо лучше подготовился к бою с украинцем

Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Футбол | 09 мая 2024, 18:34 4
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ

Немецкий клуб получит дополнительных 25 миллионов в случае победы «Реала»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 09.05.2024, 17:12
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Шапаренко – в Бешикташ, Луческу – в Динамо: сезон диких слухов стартовал
Футбол | 10.05.2024, 11:10
Шапаренко – в Бешикташ, Луческу – в Динамо: сезон диких слухов стартовал
Шапаренко – в Бешикташ, Луческу – в Динамо: сезон диких слухов стартовал
Финалистка Ролан Гаррос. Стала известна первая соперница Свитолиной в Риме
Теннис | 09.05.2024, 17:16
Финалистка Ролан Гаррос. Стала известна первая соперница Свитолиной в Риме
Финалистка Ролан Гаррос. Стала известна первая соперница Свитолиной в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 33
Футбол
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 50
Футбол
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 7
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
09.05.2024, 18:45 24
Футбол
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
08.05.2024, 11:58 84
Футбол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
08.05.2024, 19:25 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем