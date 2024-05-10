Чемпионка турнира в Риме не будет защищать титул в этом году

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина не будет защищать титул в Риме.

Представительница Казахстана пропустит турнир из-за болезни.

«Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года. Очень ждала возможности защитить титул.

Рим – особенный для меня город, так что я вернусь в следующем году, чтобы сыграть перед итальянскими болельщиками и постараться вернуть себе титул», – сообщила Рыбакина.

Место Рыбакина в основной сетке займет француженка Осеан Доден.

Несмотря на потерю 1000 очков, Елена при любых раскладах останется четвертой ракеткой мира после завершения турнира.

В прошлом году в финале с Рыбакиной в Риме играла Ангелина Калинина, которая не смогла доиграть матч за титул.