Чемпионка турнира в Риме не будет защищать титул в этом году
Елена Рыбакина снялась из-за болезни
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина не будет защищать титул в Риме.
Представительница Казахстана пропустит турнир из-за болезни.
«Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года. Очень ждала возможности защитить титул.
Рим – особенный для меня город, так что я вернусь в следующем году, чтобы сыграть перед итальянскими болельщиками и постараться вернуть себе титул», – сообщила Рыбакина.
Место Рыбакина в основной сетке займет француженка Осеан Доден.
Несмотря на потерю 1000 очков, Елена при любых раскладах останется четвертой ракеткой мира после завершения турнира.
В прошлом году в финале с Рыбакиной в Риме играла Ангелина Калинина, которая не смогла доиграть матч за титул.
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