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Украина. Первая лига
10 мая 2024, 13:54 | Обновлено 10 мая 2024, 13:55
534
0

Карпатам предлагали двух игроков Полесья и одного из Ворсклы

Львовяне уже работают на трансферном рынке

10 мая 2024, 13:54 | Обновлено 10 мая 2024, 13:55
534
0
Карпатам предлагали двух игроков Полесья и одного из Ворсклы
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, перед возвращением в УПЛ «Карпаты» собираются в ближайшее трансферное «окно» укрепить свои ряды 6-7 новичками, с представителями которых сейчас ведутся активные переговоры.

Львовяне прилагают усилия, чтобы уже до окончания текущего сезона все эти кадровые вопросы были решены.

По информации нашего источника, «Карпатам» также предлагали услуги таких хорошо известных футболистов, как Руслан Степанюк из «Ворсклы», Сергей Чоботенко и Вячеслав Танковский (оба – «Полесье»), но в их приглашении «зелено-белые» не заинтересованы.

Сейчас футболисты «Карпат» готовятся к поединку 8 тура «чемпионской» группы Первой лиги с «Мариуполем», который состоится 11 мая.

Ранее главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич рассказал о том, что недоволен арендованными игроками.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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