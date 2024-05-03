Мирон МАРКЕВИЧ: «Недоволен арендованными, особенно Ариэльсоном»

7-й тур в группе «Чемпионская» Первой лиги стартовал поединком в Сумах, где «Карпаты» не смогли взять верх над местной «Викторией» – 0:0. Кстати, этот поединок из-за воздушной тревоги длился всего четыре часа.

Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало «зелено-белым» добиться победного результата:

«Итогом не доволен. Диктовали условия, особенно во втором тайме, но голевые моменты давались тяжело. Ради справедливости следует сказать, что хотя стадион в Сумах - хороший, однако поле твердое, бугристое. На таком мяч сложно остановить, а комбинировать – тем более.

По самоотдаче подопечных – претензий нет, а вот уровень мастерства вызывает вопросы. Для выступления в УПЛ нужно серьезное усиление. Вот почему кадровые изменения в «Карпатах» будут значительные. Разочарован я и теми футболистами, выступающими на правах аренды. Особенно Ариэльсоном».

Сейчас «Карпаты» продолжают лидировать в группе «Чемпионская», набрав 61 очко.

Ранее Мирон Маркевич оценил возвращение «Карпат» в УПЛ.