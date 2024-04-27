Маркевич оценил возвращение Карпат в УПЛ: «У нас есть еще одна задача»

Выиграв матч «чемпионской группы» Первой лиги в гостях у «Полтавы» со счетом 1:0, футболисты «Карпат» досрочно завоевали путевку в УПЛ.

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

– Мы настраивались на быстрый гол. В предыдущем туре полтавчане уступили и можно было предположить, что они сразу пойдут большими силами вперед. «Зелено-белые» воспользовались своим шансом в дебюте. Надо было не останавливаться, а постараться до перерыва забить второй гол и, как говорится, закрыть игру. Но подвела реализацию. Наверное, мы не можем, чтобы не создавать себе проблему

Во втором тайме, когда хозяева добавили, было нелегко отразить их наступление. Дважды выручил наш вратарь, впрочем, и у львовян были возможности отличиться, однако концовка получилась какой-то смазанной. В конце концов, главное, что мы выиграли и досрочно повысились в классе. Но почивать на лаврах некогда, ведь задачу стать сильнейшей командой Первой лиги никто с повестки дня не снимал».

Львовский коллектив стал первым клубом из Первой лиги, вышедшим в элитный дивизион Украины.