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10 мая 2024, 14:14 |
938
1

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Репетиция классического. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Украины U-19

10 мая 2024, 14:14 |
938
1
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Репетиция классического. Видео голов
ФК Динамо Киев

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевлянам удалось выйти вперед лишь в компенсированное к первому тайму время – тогда голом отметился Андрей Маткевич. На 58-й минуте преимущество «бело-синих» удвоил Назар Балаба.

«Горняки» пытались отыграться, но им удалось забить лишь один мяч. Гол престижа на счету защитника Николая Огаркова.

Благодаря этой победе «Динамо» (67 очков) опередило «Шахтер» (65 очков) в турнирной таблице. До завершения чемпионата осталось 2 тура.

Чемпионат Украины U-19. 28-й тур. 10 мая

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2
Голы: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58

Видеоозор матча

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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