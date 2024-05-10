Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Репетиция классического. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Украины U-19
В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.
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Киевлянам удалось выйти вперед лишь в компенсированное к первому тайму время – тогда голом отметился Андрей Маткевич. На 58-й минуте преимущество «бело-синих» удвоил Назар Балаба.
«Горняки» пытались отыграться, но им удалось забить лишь один мяч. Гол престижа на счету защитника Николая Огаркова.
Благодаря этой победе «Динамо» (67 очков) опередило «Шахтер» (65 очков) в турнирной таблице. До завершения чемпионата осталось 2 тура.
Чемпионат Украины U-19. 28-й тур. 10 мая
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2
Голы: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58
Видеоозор матча
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