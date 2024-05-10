Байндл не смогла пробиться в полуфинал на турнире ITF в Чехии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Праге (Чехия).

В матче 1/4 финала основы украинка уступила чешке Доминике Салковой (№174 WTA).

Прага. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 6:3, 1:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток. В третьей партии украинка вела со счетом 4:1, но проиграла пять геймов подряд.

Для Катерины это был первый турнир в текущем сезоне.

В следующем раунде Салкова сразится против соотечественницы Джесики Малечковой (№520 WTA).