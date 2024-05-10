Байндл не смогла пробиться в полуфинал на турнире ITF в Чехии
В 1/4 финала Катерина проиграла Доминике Салковой
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Праге (Чехия).
В матче 1/4 финала основы украинка уступила чешке Доминике Салковой (№174 WTA).
Прага. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 6:3, 1:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток. В третьей партии украинка вела со счетом 4:1, но проиграла пять геймов подряд.
Для Катерины это был первый турнир в текущем сезоне.
В следующем раунде Салкова сразится против соотечественницы Джесики Малечковой (№520 WTA).
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