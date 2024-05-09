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Испания
09 мая 2024, 11:03 | Обновлено 09 мая 2024, 11:25
1274
0

Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ

Мадридцы в полуфинале прошли «Баварию»

09 мая 2024, 11:03 | Обновлено 09 мая 2024, 11:25
1274
0
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде встретились местный «Реал» и мюнхенская «Бавария».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «галактикос».

Стало известно, что после такой победы над баварцами главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предоставил подопечным один выходной день. Сообщается, что в четверг, 9-го числа, команда тренироваться не будет. Футболисты соберутся вместе в пятницу, 10 мая, и проведут одно занятие перед следующим календарным поединком.

В субботу, 11-го числа, «Реал» в 35-м туре испанской Ла Лиги сыграет на выезде с «Гранадой». Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 1-е место, имея 87 очков после 34 поединков, и является недосягаемым для конкурентов.

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал - Бавария
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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