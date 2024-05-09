Спаситель Реала в матче с Баварией повторил историческое достижение

В среду, 8 мая, в Мадриде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретились местный «Реал» и «Бавария».

Игра завершилась волевой победой «галактикос» со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе мадридцев стал нападающий Хоселу.

34-летний испанец, который родом из немецкого Штутгарта, стал третьим футболистом в истории, который оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов после выхода на замену.

Ранее подобное удавалось лишь полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму в матче с «Барселоной» в 2019 году (45 минут на поле) и форварду «Реала» Родриго в поединке с «Манчестер Сити» в 2022-м (52 минуты).

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти сохранил удивительную серию во встречах с «Баварией».