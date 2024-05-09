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Лига чемпионов
09 мая 2024, 10:44 | Обновлено 09 мая 2024, 10:59
1326
0

Спаситель Реала в матче с Баварией повторил историческое достижение

В историю вошел Хоселу

09 мая 2024, 10:44 | Обновлено 09 мая 2024, 10:59
1326
0
Спаситель Реала в матче с Баварией повторил историческое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

В среду, 8 мая, в Мадриде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретились местный «Реал» и «Бавария».

Игра завершилась волевой победой «галактикос» со счетом 2:1. Автором победного дубля в составе мадридцев стал нападающий Хоселу.

34-летний испанец, который родом из немецкого Штутгарта, стал третьим футболистом в истории, который оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов после выхода на замену.

Ранее подобное удавалось лишь полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму в матче с «Барселоной» в 2019 году (45 минут на поле) и форварду «Реала» Родриго в поединке с «Манчестер Сити» в 2022-м (52 минуты).

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти сохранил удивительную серию во встречах с «Баварией».

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Хоселу Лига чемпионов Реал - Бавария Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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