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Лига чемпионов
09 мая 2024, 10:25 | Обновлено 09 мая 2024, 10:29
650
0

Анчелотти сохранил удивительную серию во встречах с Баварией

Итальянский специалист подтвердил свой неудобный статус для мюнхенского клуба

09 мая 2024, 10:25 | Обновлено 09 мая 2024, 10:29
650
0
Анчелотти сохранил удивительную серию во встречах с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде сыграли «Реал» и «Бавария» из Мюнхена.

Встреча завершилась волевой победой мадридцев со счетом 2:1.

Для Карло Анчелотти, возглавляющего «Реала», эта игра стала 10-й в карьере против «Баварии». И он вновь не позволил мюнхенцам победить. На счету у Анчелотти за время работы с «Реалом», а также с «Миланом», 7 побед в матчах с «Баварией», еще три поединка завершились вничью

Стоит напомним, что с 2016 по 2017 год Анчелотти сам работал в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что легендарный Лука Модрич дал волю эмоциям после победы «Реала» над «Баварией».

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Карло Анчелотти Реал - Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
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