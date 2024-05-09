Анчелотти сохранил удивительную серию во встречах с Баварией

В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде сыграли «Реал» и «Бавария» из Мюнхена.

Встреча завершилась волевой победой мадридцев со счетом 2:1.

Для Карло Анчелотти, возглавляющего «Реала», эта игра стала 10-й в карьере против «Баварии». И он вновь не позволил мюнхенцам победить. На счету у Анчелотти за время работы с «Реалом», а также с «Миланом», 7 побед в матчах с «Баварией», еще три поединка завершились вничью

Стоит напомним, что с 2016 по 2017 год Анчелотти сам работал в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что легендарный Лука Модрич дал волю эмоциям после победы «Реала» над «Баварией».