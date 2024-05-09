Лига чемпионов09 мая 2024, 09:49 | Обновлено 09 мая 2024, 09:57
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ФОТО. Легендарный Модрич дал волю эмоциям после победы Реала над Баварией
Хорват оценил выход «галактикос» в финал ЛЧ
09 мая 2024, 09:49 | Обновлено 09 мая 2024, 09:57
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрид отреагировал на домашнюю волевую победу команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1), которая принесла «сливочным» путевку в финал.
«Как же я люблю этот клуб!» – написал Модрич в инстаграме, где разместил фотографию, на которой целует эмблему «Реала» на своей футболке.
Лука Модрич в ответном поединке с «Баварией» вышел на замену на 69-й минуте.
Ранее украинец Андрей Лунин оценил безумную победу «Реала» над «Баварией».
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