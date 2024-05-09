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  4. ФОТО. Легендарный Модрич дал волю эмоциям после победы Реала над Баварией
Лига чемпионов
09 мая 2024, 09:49 | Обновлено 09 мая 2024, 09:57
877
1

ФОТО. Легендарный Модрич дал волю эмоциям после победы Реала над Баварией

Хорват оценил выход «галактикос» в финал ЛЧ

09 мая 2024, 09:49 | Обновлено 09 мая 2024, 09:57
877
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ФОТО. Легендарный Модрич дал волю эмоциям после победы Реала над Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрид отреагировал на домашнюю волевую победу команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1), которая принесла «сливочным» путевку в финал.

«Как же я люблю этот клуб!» – написал Модрич в инстаграме, где разместил фотографию, на которой целует эмблему «Реала» на своей футболке.

Лука Модрич в ответном поединке с «Баварией» вышел на замену на 69-й минуте.

Ранее украинец Андрей Лунин оценил безумную победу «Реала» над «Баварией».

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Лука Модрич Лига чемпионов Реал - Бавария Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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