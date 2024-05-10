Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока

Объявлен список футболистов, которые номинированы на звание лучшего молодого игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

В число претендентов на звание лучшего молодого футболиста 2024 года вошли: Джуд Беллингем («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Пау Кубарси («Барселона»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Фермин Лопес («Барселона»), Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Жоау Невеш («Бенфика»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Матис Тель («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Ламин Ямал («Барселона»), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ).

Напомним, церемония Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. Лучшим молодым игроком 2023 года был признан полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.