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10 мая 2024, 14:22 | Обновлено 10 мая 2024, 14:23
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0

Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока

Среди соискателей – представители 11 клубов

10 мая 2024, 14:22 | Обновлено 10 мая 2024, 14:23
88
0
Globe Soccer Awards назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга

Объявлен список футболистов, которые номинированы на звание лучшего молодого игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

В число претендентов на звание лучшего молодого футболиста 2024 года вошли: Джуд Беллингем («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Пау Кубарси («Барселона»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Фермин Лопес («Барселона»), Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Жоау Невеш («Бенфика»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Матис Тель («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Ламин Ямал («Барселона»), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ).

Напомним, церемония Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. Лучшим молодым игроком 2023 года был признан полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

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Названы претенденты на Globe Soccer Awards 2024 среди тренеров
Оглашены претенденты на Globe Soccer Awards среди команд Европы
Globe Soccer Awards лучший молодой игрок Джуд Беллингем Эдуардо Камавинга Эван Фергюсон Пау Кубарси Рико Льюис Фермин Лопес Джамал Мусиала Коул Палмер Жоау Невеш Хави Симонс Матис Тель Флориан Вирц Ламин Ямал Варрен Заир-Эмери Кобби Мейну
Юрій Вишневський Источник: Twitter
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