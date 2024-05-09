Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.

Украинский вратарь подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом Adidas. Лунин в своем инстаграме добавил ссылку на страницу бренда.

Жена Андрея Анастасия также подтвердила информацию, что Андрей и Adidas начали сотрудничество.