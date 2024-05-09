Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
Украинский вратарь подписал контракт с Adidas
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.
Украинский вратарь подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом Adidas. Лунин в своем инстаграме добавил ссылку на страницу бренда.
Жена Андрея Анастасия также подтвердила информацию, что Андрей и Adidas начали сотрудничество.
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