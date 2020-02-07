Fed Cup. Украина – Хорватия – 1:0. Ястремская – Бошкович – 6:4, 6:4. LIVE

Следите за текстовой трансляцией второго матча Кубка Федерации в Таллинне

  • 07.02.2020 15:55
  • 50523 просмотра
  • 11 комментариев
Fed Cup. Украина – Хорватия – 1:0. Ястремская – Бошкович – 6:4, 6:4. LIVE
© UkrTennis. Элина Свитолина

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. Во втором туре Украина играет против сборной Хорватии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой трансляцией от Sport.ua.

Украина – Хорватия – 1:0.

Матч 1. Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Матч 2. Элина Свитолина – Яна Фетт

Матч 3. Парный поединок (Цуренко и Завацкая или Костюк)

События игрового дня:

17:30. Пауза 15 мин, и на корт выйдут Элина Свитолина и Яна Фетт.

17:29. Даяна Ястремская в первом матче побеждает 300-ю ракетку мира Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4.

17:25. Подача Бошкович: 15:0, 15:15 (затяжной розыгрыш и хорватка в сетку), 15:30 (хорватка бежала к сетке, но Даяна ее поймала обводящим), 30:30. Меньше! Матчбол!!! И все!!! Это матч!!!

17:24. Трибуны скандируют: Украина!

17:23. Подача Даяны: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (эйс), 40:30. Гейм! 5:4

17:22. Саша Баин – Даяне Ястремской: «Расслабься и держи позитивный настрой!»

17:19. После паузы подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15 (хорватка укоротила, Даяна добежала, но пробила в сетку). И гейм 4:4. Растаял перевес Даяны в три гейма.

17:19. Подбежала Ястремская к трибунам и сказала, что «устала» (употребила другое слово).

17:17. Две ошибки в конце гейма допустила Ястремская и потеряла перевес в виде брейка.

17:16. Подача Даяны: 15:0, 15:15, 30:15 (хорватка была в атаке и задавила), 30:30, 30:40. Гейм. Увы, брейк. 4:3.

17:11. Подача Бошкович: 15:0 (Даяна ударила в аут и кричит: Не-е-е-е-т!), 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 (Даяна думала, что аут, но попала хорватка). Ровно! Больше. Гейм. 4:2.

17:10. Техника подачи от Даяны:

17:07. Даяна недовольна, что первая подача не идет. Больше! Геймбол. И есть гейм! 4:1

17:07. У кого-то на трибунах заиграл телефон, хорватка на него сердито посмотрела. 40:40!

17:06. Даяна пытается спасти гейм: 15:30, 15:40 (не попала обводным), 30:40.

17:06. Саша Баин, тренер Ястремской, говорит Даяне, что она все делает правильно, продолжай в том же духе!

17:05. Даяне надо защитить подачу: 0:15, 0:30.

17:03. Подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 3:1

17:02. У эстонок есть шансы на 2-е место в группе, тем более, что Италии выигрывает у Греции.

17:01. Эстонка Малыгина взяла первый сет у австрийки, трибуны ревут – 7:6 (7:5).

17:00. Дело в том, что пошла первая подача! Смена сторон.

16:59. Подает Даяна: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Легкий и быстрый гейм! 3:0, Ястремская ведет!

16:57. На подаче Бошкович: 0:15 (Даяна вышла к сетке и завершила смешем), 0:30, 0:40. Три БП! 15:40. Есть брейк! Виннерс с форхэнда! 2:0 в пользу Даяны!

16:55. Не сумела принять подачу хорватка, и есть первый гейм – 1:0!

16:54. Трибуны скандируют: Даяна, Даяна! Затянулся первый гейм второго сета!

16:49. Подача Ястремской: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30 (слайс в сетку от Даяны), 40:30. Ровно. Больше! Ровно (повезло хорватке с тросом). Больше. Ровно (аут). Снова больше! Опять ровно (мин аут). Больше!

16:48. Второй сет! Доктор передал Даяне энергетический напиток. 

16:47. Отдав три подачи и сделав 4 брейка, Даяна Ястремская побеждает в первом сете (6:4).

16:45. Леа Бошкович вышла на подачу: 0:15, 0:30. Еще надо два мяча. 0:40. Три сетбола!! 15:40. И есть сет! 6:4.

16:43. В 9 сыгранных геймах было сделано 6 брейков! Причем уже три подряд.

16:40. Подает Даяна на сет: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 (два БП). Гейм. 5:4. Не сумела Даяна подать на сет.

16:37. Подача Бошкович: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 30:30, 40:30. Ровно (виннерс). Меньше (БП). И неудачный дроп-шот хорватки! Гейм! 5:3! Даяна будет подавать на сет!

16:36. Забавный эпизод. Сборная Хорватии попыталась перекричать украинских болельщиков. Потому что их фанатов вообще нет. Почти получилось.

16:35. К сожалению, Ястремская начала часто ошибаться.

16:32. Даяна выходит подавать: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40 (с приема навылет). Гейм. Увы, брейк хорватки. 4:3.

16:30. Подача Бошкович. 0:15, 15:15 (по длине ошибка, Даяна недовольна собой), 30:15, 40:15 (две ошибки Даяны). И еще одна ошибка. Гейм. 4:2.

16:29. Разыгралась Ястремская! Лупит по мячу почти каждый удар и довольно точно попадает.

16:28. Подача Даяны: 15:0, 30:0, 30:0 (мин. аут), 40:15. Гейм! 4:1!

16:24. Подача Бошкович: 0:15 (виннерс от Даяны), 15:15, 15:30 (еще один виннерс!), 15:40, 30:40. Брейк! Гейм! 3:1

16:22. После проигранного стартового гейма Даяна собралась, сделала обратный брейк и вышла вперед! Пауза.

16:20. Подача Даяны. 15:0 (виннерс с форхенда), 30:0, 40:0 (два раза в сетку подряд), 40:15. Гейм! 2:1 Даяна!

16:15. Подает Бошкович: 0:15 (классный прием), 0:30 (хорватка по длине ошиблась), 15:30 (невынужденная ошибка Даяны), 30:30 (с приема в сетку), 40:30 (глубокий аут от Даяны). Ровно! Меньше (БП) – большой аут от хорватки, Ровно. Снова БП (хорватка в сетку). И двойная! Есть гейм! 1:1. Даяна сравнивает счет!

16:14. Плохой старт. В первом гейме Даяна почти все мячи проиграла на своих ошибках.

16:11. Первый гейм на подаче Даяны: 0:15 (промазала бэкхенд по линии), 15:15, 15:30, 30:30 (кроссами растянула, виннерс форхэндом), 30:40 (первый брейкпоинт, хорватка в линию попала). И не сумела форхендом по линии попасть. Увы, гейм за хорваткой. 0:1.

16:10. У Даяны 29-й номер рейтинга, а Леа Бошкович занимает ровно 300-е место.

16:09. Начинаем! Пусть с нашей сборной будет удача!

16:08. Даяна Ястремская и Леа Бошкович перед стартом матча.

16:06. Три минуты до первой подачи.

16:05. Украинка будет подавать первой.

16:04. Начинается первый матч дня: Даяна Ястремская – Леа Бошкович.

16:02. Предматчевые пожелания удачи Даяне Ястремской от подруг по команде.

15:55. Первая ракетка Болгарии Виктория Томова прокомментировала для Sport.ua поражение в матче против лидера сборной Украины Элины Свитолиной.

15:50. В парном разряде в расписании указаны Цуренко и Завацкая, но капитан команды Михаил Филима рассказал Sport.ua, что планирует выставить Цуренко и Костюк. Если игра лидеров пойдет по вчерашнему сценарию, конечно.

15:48. Стал известен календарь игрового дня. Первыми на корт выйдут Даяна Ястремская и Леа Бошкович, затем сыграют Элина Свитолина и Яна Фетт. В третьем поединке сойдутся представители парного разряда.

15:40. Марта Костюк на разминке. Фото Sport.ua.

15:23. Перед матчем на разминке лидер сборной Элина Свитолина тренировалась, нанося мощнейшие удары справа. Смотрите видео Sport.ua.

 

15:08. Элина и Даяна уже размялись на кортах. Марта и Леся тренируются в эти минуты.

15:00. Новости из Таллинна. Одиночки будут снова играть Свитолина и Ястремская, а на пару предварительно заявлены Костюк и Цуренко.

14:45. В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

14:40. В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0). Хорватия днем ранее тоже обыграла болгарок (2:1). Теперь Украина сыграет против Хорватии матч за 1-е место в группе, а затем 8 февраля сборную ждет важнейший стыковой поединок с командой из другой группы.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.02.2020 17:31
    +1
    Даяна явно після легкої перемоги вчора очікувала такого ж сьогодні. Але головне, що перемогла. У паралельній групі відбувається повний хаос, і естонки мають шанси стати нашими суперницями. Такого б не дуже хотілося, хоч той матч точно покажуть у трансляції.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 17:29
    +1
    Даяшу з перемогою!
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 07.02.2020 17:28
    +4
    Ну все,виграла.З перемогою.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 07.02.2020 17:19
    0
    Сьогодні Даяна у стилі вчорашньої Еліни грає.
    Ссылка
    acv
    online
      acv, 07.02.2020 16:37
    +2
    объясните кто-то комментатору что виннерс - это множественное число слова виннер. "еще один виннерс!" это крайне безграмотно
    Ссылка
    Іван Лендєл
    online
      Іван Лендєл, 07.02.2020 16:17
    0
    Дивна логіка... Сьогодні можна було ставити Цуренко другою в одиночній грі. Їй треба психологічно виправитися щоб надалі бути успішною. А в разі її програшу в парі могли грати Ястремська і Світоліна (перша вчора про це говорила). Ризик мінімальний, але тоді у подальшому можна було б розраховувати на Лесю. Втома рано чи пізно проявиться у топів, а далі суперники сильніші.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 07.02.2020 15:58
    -1
    Решили не рисковать...
    Ссылка
    Дима Борщёв
    online
      Дима Борщёв, 07.02.2020 15:48
    +1
    А по радио вещать не будут, как в 90-х?
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 07.02.2020 09:30
    +7
    Эстонцы конечно огорчают, на дворе 21 век, а они не могут организовать трансляцию со всех кортов. Надеюсь хотя бы завтра нашу сборную поставят на центральный корт и будет хорошая трансляция в интернете.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 07.02.2020 09:20
    -1
    "К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом.".... - і це в той час, коли Україна має саму потужну збірну за останні роки ! Нічого пріоритетного в кугутській державі бути не може!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 09:02
    +1
    Цікаво чи буде сьогодні ротація в одиночних матчах у нашої збірної? Все таки важливіша гра плей-оф відбуться завтра. З Даяною все зрозуміло - вона може грати усі 3 дні поспіль, як не як попереду тиждень відпочинку перед спаркою Дубай-Доха. А от Еліні грати 3 дні поспіль, а вже наступного тижня ій виступати в Хуахіні, де Даяна минулого року виграла титул. Не впевнений чи Еля пропускає перше коло Хуахіну: простий прем'єр вона точно би не грала стартове коло, а який регламент на інтернешнелі я не в курсі.
    Сподіваюся що сьогодні обійдеться без сюрпризів і наші не будуть грати плей-офф з Італією.
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 07.02.2020 09:30
    +7
    Эстонцы конечно огорчают, на дворе 21 век, а они не могут организовать трансляцию со всех кортов. Надеюсь хотя бы завтра нашу сборную поставят на центральный корт и будет хорошая трансляция в интернете.
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 07.02.2020 17:28
    +4
    Ну все,виграла.З перемогою.
    Ссылка
    acv
    online
      acv, 07.02.2020 16:37
    +2
    объясните кто-то комментатору что виннерс - это множественное число слова виннер. "еще один виннерс!" это крайне безграмотно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.02.2020 17:31
    +1
    Даяна явно після легкої перемоги вчора очікувала такого ж сьогодні. Але головне, що перемогла. У паралельній групі відбувається повний хаос, і естонки мають шанси стати нашими суперницями. Такого б не дуже хотілося, хоч той матч точно покажуть у трансляції.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 17:29
    +1
    Даяшу з перемогою!
    Ссылка
    Дима Борщёв
    online
      Дима Борщёв, 07.02.2020 15:48
    +1
    А по радио вещать не будут, как в 90-х?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 09:02
    +1
    Цікаво чи буде сьогодні ротація в одиночних матчах у нашої збірної? Все таки важливіша гра плей-оф відбуться завтра. З Даяною все зрозуміло - вона може грати усі 3 дні поспіль, як не як попереду тиждень відпочинку перед спаркою Дубай-Доха. А от Еліні грати 3 дні поспіль, а вже наступного тижня ій виступати в Хуахіні, де Даяна минулого року виграла титул. Не впевнений чи Еля пропускає перше коло Хуахіну: простий прем'єр вона точно би не грала стартове коло, а який регламент на інтернешнелі я не в курсі.
    Сподіваюся що сьогодні обійдеться без сюрпризів і наші не будуть грати плей-офф з Італією.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 07.02.2020 17:19
    0
    Сьогодні Даяна у стилі вчорашньої Еліни грає.
    Ссылка
    Іван Лендєл
    online
      Іван Лендєл, 07.02.2020 16:17
    0
    Дивна логіка... Сьогодні можна було ставити Цуренко другою в одиночній грі. Їй треба психологічно виправитися щоб надалі бути успішною. А в разі її програшу в парі могли грати Ястремська і Світоліна (перша вчора про це говорила). Ризик мінімальний, але тоді у подальшому можна було б розраховувати на Лесю. Втома рано чи пізно проявиться у топів, а далі суперники сильніші.
    Ссылка
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