ВИДЕО. Свитолина наносит мощные удары на тренировке перед игрой с Хорватией

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.
В третьем туре Украина играет против сборной Хорватии, начало встречи – в 16:00.
Перед матчем на разминке лидер сборной Элина Свитолина тренировалась, нанося мощнейшие удары справа. Смотрите видео Sport.ua из Таллинна.
Следите за текстовой трансляцией матча на Sport.ua.
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Источник — Sport.ua
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