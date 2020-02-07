ВИДЕО. Свитолина наносит мощные удары на тренировке перед игрой с Хорватией

Смотрите видео Sport.ua с тренировки Элины накануне игры Кубка Федерации

  • 07.02.2020 15:23
  • 509 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина наносит мощные удары на тренировке перед игрой с Хорватией
© Sport.ua

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

В третьем туре Украина играет против сборной Хорватии, начало встречи – в 16:00.

Перед матчем на разминке лидер сборной Элина Свитолина тренировалась, нанося мощнейшие удары справа. Смотрите видео Sport.ua из Таллинна.

Следите за текстовой трансляцией матча на Sport.ua.

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 15:29
    0
    по результатам 2 дней-ясны обе команды которые планируют повысится-Украина и Италия ...главно им не пересечься в плейофф
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 15:29
    0
    по результатам 2 дней-ясны обе команды которые планируют повысится-Украина и Италия ...главно им не пересечься в плейофф
    Ссылка
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