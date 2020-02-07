Кубок Федерации. Украина – Хорватия – 3:0. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией второго матча Кубка Федерации в Таллинне

  • 07.02.2020 20:05
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Кубок Федерации. Украина – Хорватия – 3:0. Текстовая трансляция матча
© UkrTennis. Элина Свитолина

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В третьем туре Украина играет против сборной Хорватии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой онлайн-трансляцией от Sport.ua.

Украина – Хорватия – 3:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Матч 2. Элина Свитолина – Яна Фетт – 6:3, 3:6, 6:1

Матч 3. Катарина Завацкая / Марта Костюк – Антония Ружич / Тара Вюрт – 6:4, 6:3

События игрового дня:

21:50. Украина побеждает Хорватию со счетом 3:0. 8 февраля в стыковых матчах сыграют: Украина – Эстония, Италия – Хорватия. 

21:40. В паре украинки Катарина Завацкая / Марта Костюк обыграли хорваток Антонию Ружич / Тара Вюрт со счетом 6:4, 6:3.

21:45. Завацкая подает на матч: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Матчбол! 40:30. Еще один МБ. И есть победа Украины! 6:3.

21:42. Украинки в гейме от финиша матча. Подача Хорватии: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Игра в пару ударов. Гейм. 5:3.

21:35. Подача Костюк: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 40:30. Ровно. Больше. Ровно. Больше. Ровно. Опять больше. Марта ругается на себя, завелась. Ровно. Затяжной гейм. Больше (в 4-й раз в гейме). Наконец, гейм! 5:2!

21:29. Подача Хорватии: 15:0, 30:0, 30:15. 30:30 (Марта на сетке уничтожает) 30:40 (двойная и БП). Ровно. Еще один БП. Ровно. Третий БП в гейме. Ровно. Четвертый БП. И, наконец, гейм. Марта на сетке перехватила. Украинки брейканули. 4:2 в их пользу.

21:22. Подача Завацкой: 15:0, 30:0, 30:15 (невероятный прием в коридор от хорватки), 40:15 (Марта мячом попала прямо в Ружич). 40:30 (снова прием в коридор от Хорватии), 40:40. Меньше (БП). Ровно. Меньше (снова БП). Обратный брейк. 3:2.

21:19. Подача Хорватии: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Марта снова пробила по воробьях и легенько стукнула ребром ракетки по корту. Гейм. 3:1

21:17. Свитолина пришла на корт. Элина рассказала Sport.ua, что упустила свои возможности во втором сете.

21:12. Подает Костюк: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (Завацкая хорошо подставила ракетку, и хорватка пробила в сетку), 40:30. Ровно. Больше. Ровно (Марта ударила в сетку и бросила ракетку, но несильно). Больше. Гейм! 3:0.

21:11. Марта снова на сетке все вопросы порешала, и украинки ведут с брейком.

21:08. Хорваты подают: 0:15, 0:30, 0:40 (три БП). Марта лупить, «аж гай шумить». 15:40, 30:40. Ровно. Меньше (БП). И гейм! 2:0 с брейком. 

21:05. Второй сет. На подаче Завацкая. 15:0 (мама сказала Марте идти на перехват, и та на сетке заработала очко), 30:0, 30:15 (двойная), 40:15, 40:30. Гейм! 1:0.

21:03. Катарина Завацкая и Марта Костюк побеждают в первом сете со счетом 6:4.

21:00. Подача Хорватии: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40. Два сетпоинта. Есть первый сет для Украины! 6:4.

20:56. Подача Костюк: 0:15 (Марта кричит как сирены), 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 5:4.

20:52. Подача Хорватии: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40. два БП. Брейк. 4:4. Счет сравняли.

20:50. Подача Завацкой: 15:0, 15:15 (двойная), 15:30, 15:40 БП. Брейк. 3:4 проигрываем.

20:47. Подача Хорватии: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Гейм. 3:3. Хорватки сравняли счет.

20:43. Подает Костюк: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 БП. Снова обратный брейк. 3:2.

20:38. Хорватки подают: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 БП, Ровно, Меньше БП, Ровно, Меньше БП. Брейк! 3:1.

20:34. Подача Завацкой: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП. Обратный брейк. 2:1.

20:31. Подача хорваток: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 БП. И есть брейк! 2:0. Хороший старт украинок.

20:28. Начали матч! Подают украинки, а именно Костюк: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм! 1:0.

20:25. Хорватия выставила двух очень молодых теннисисток, обкатка на перспективу.

20:23. В последнем матче дня сыграют Катарина Завацкая / Марта Костюк – Антония Ружич / Тара Вюрт.

20:15. Несколько минут до старта парного матча.

20:00. ОФИЦИАЛЬНО. Теперь в стыковых матчах 8 февраля Украина сыграет против Эстонии, а Италия померяется силами с Хорватией. Победители этих матчей выйдут в квалификацию Кубка Федерации 2021.

19:57. Свежие новости. В паре сыграют Костюк и Завацкая. Парная встреча особой роли не играет, но будет сыграна.

19:47. Свитолина приносит победное очко Украине! Счет напряженного матча против Яны Фетт – 6:3, 3:6, 6:1

19:45. Элина подает на матч: 15:0, 15:15, 30:15 (хорватка устала, бьет в сетку), 30:30, 40:30. Матчбол. ВСЕ! Победа!!!!

19:41. Фетт подает: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, два БП, 30:40. Второй скрытый матчбол! И есть!!! 5:1. Элина ведет!

19:40. Итальянцы следят за нашим матчем. И тренерский штаб.

19:38. Валидольный матч играет Свитолина сегодня. Такого сопротивления от 234-й ракетки мира никто не ожидал.

19:31. Элина обязана удержать свою подачу: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (классный выход к сетке!), 40:30. Ровно (эх, двойная). Больше. Ровно. Меньше (БП). Ровно. Меньше (БП). Ровно. Больше. Есть гейм! 4:1.

19:29. Подача Фетт: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. Гейм! 3:1. Элина делает брейк!!!

19:25. Теперь подает Элина: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 40:15 (эйс). Гейм, 2:1. Молодец, Элина!

19:23. Подача Фетт: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40 (спорный аут). Гейм. 1:1. Элина делает обратный брейк!!!

19:21. В другой группе интересная ситуация. Три команды делят 2–4 места после Италии. В их числе Греция, Эстония и Австрия. Там сложные расклады.

19:17. Начало 3-го сета. Подает Элина. 15:0, 15:15 (крутой розыгрыш: Элина давала свечку, но Фетт отбилась, и Свитолина отправила мяч в аут), 30:15, 30:30, 30:40. Гейм. 0:1. Свитолина проиграла гейм на подаче.

19:15. Второй сет остался за хорватской теннисисткой Яной Фетт (6:3). Элине придется сыграть 3-ю партию. 

19:11. Сейчас Фетт будет подавать на сет: 15:0, 15:15 (хорошо вышла к сетке), 30:15 (Свитолина вышла к сетке, но неудачно подставила ракетку), 40:15. Два сетбола у Хорватии. И все. Сет проиграла Свитолина.

19:09. Длиннющий гейм продолжается. На подаче Свитолиной. Больше. Ровно. Меньше (скрытый сетбол номер 3). И гейм. 3:5, Элина уступает во втором сете.

19:08. Контавейт выиграла. Австрия завтра сыграет за право остаться в дивизионе с Болгарией. Судьба второй путевки в стыковые матчи еще не решена.

19:01. Два мячика берет Элина: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (шикарный розыгрыш: Фетт давила, но Элина в защите разобралась и завершила обводящим), 40:30. Ровно (на вылет со второй подачи приняла). Больше. Ровно. Больше. Ровно (трос помог Фетт приготовить удар). Меньше (скрытый сетбол). Ровно! Еще раз меньше. Ровно (шикарный форхэнд от Элины). Больше (геймбол). Ровно.

18:58. Фетт подает: 15:0, 30:0, 40:0. Трибуны кричат: Come on, Элина! И прием в сетку. Гейм. 3:4 в пользу Фетт.

18:54. Подавать будет Свитолина: 15:0, 15:15 (Фетт шикарно на сетке ракетку подставила, Свитолина даже улыбнулась ей!), 30:15, 30:30, 30:40 БП. И обратный брейк делает Фетт. Удар Элины был в сетку. 3:3, счет во втором сете равный.

18:50. На подаче Фетт: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40 (шикарная свечка от Свитолиной!), два БП., 30:40. И брейк!!! 3:2, Элина!

18:48. А теперь Элина подает: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 30:30, 40:30 (геймбол). Гейм! 2:2. Счет сравнялся!

18:47. Как готовилась к приему Свитолина.

18:45. Подача Фетт: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 1:2. Фетт. Переход и пауза.

18:41. Подача Элины: 15:0, 15:15 (Фетт красивый разыгрыш провела), 30:15, 40:15, 40:30 (приняла навылет). Гейм! 1:1.

18:40. Если Контавейт выиграет второй матч, то Эстония, скорее всего, займет 2-е место в группе.

18:39. На подаче хорватки: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 0:1, ведет хорватка.

18:38. Начало второго сета. Подавать будет Фетт.

18:35. На корт пришла Ястремская. Она призналась Sport.ua, что третий день неважно себя чувствует!

18:35. Первый сет после стартовых нервов уверенно оставила за собой Элина Свитолина (6:3).

18:35. Элина подает на сет: 15:0, 30:0, 40:0. Три сетбола! И есть сет! Молодец, Элина! 6:3!

18:34. Костюк и Савчук пересели на стульчики. Видимо, на трибунах плохо сидеть))

18:32. Продолжается гейм на подаче Фетт: Ровно. Меньше, БП (виннерс Элины). И гейм! 5:3 для Элины! Немного помог трос, Свитолиной стало легче подстроиться под удар.

18:31. Контавейт на центральном корте выиграла первый сет у австрийской теннисистки (6:1).

18:28. Подача Фетт: 15:0, 30:0, 30:15 (Элина атаковала, дала укороченный, и хорватка в аут), 30:30. БП. Ровно (Свитолина в сетку). Еще один БП.

18:25. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм для Элины. Фетт ошибалась. 4:3.

18:24. Элина к сетке выходила, «душила» соперницу.

18:21. Подача Фетт: 0:15 (двойная), 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП (хорватка пробивала по линии, и аут по ширине). Брейк! 3:3.

18:19. Италия выиграла две одиночки у Греции и заняла 1-е место в своей группе.

18:17. Подача Элины: 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, Элина в сетку), 30:30, 30:40. БП. Гейм. 2:3. Снова брейк.

18:15. На другом корте гречанка отыграла два матч-бола у итальянок, это борьбе идет в параллельной группе.

18:10. Подача Фетт: 0:15, 15:15, 30:15 (Элина в аут), 30:30 (Свитолина заставила соперницу ошибиться), 40:30. Ровно! Больше. Ровно! (двойная). Меньше, БП! Аут! И гейм. 2:2. Элина сделала обратный брейк.

18:05. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Игра веселее, чем в пред. матче. 40:15, 40:30 (двойная). Гейм! 1:2.

18:00. Подача Фетт: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. И гейм, 0:2, Элина проигрывает.

17:57. Подача Элины: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 БП. И брейк. 0:1 в пользу хорватки.

17:55. Матч начался! Первой подавать будет Элина Свитолина.

17:52. Все приготовления позади, и матч первых номеров вот-вот начнется.

17:47. У Свитолиной 4-я позиция в мировом рейтинге WTA, а Фетт находится на 234-й позиции.

17:35. Пауза 15 мин, и на корт выйдут Элина Свитолина и Яна Фетт.

17:30. Команда Даяны рада победе, как и сама спортсменка!

17:30. На этом фото: Саша Баин (тренер Ястремской) и парень Даяны.

17:29. Даяна Ястремская в первом матче побеждает 300-ю ракетку мира Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4.

17:25. Подача Бошкович: 15:0, 15:15 (затяжной розыгрыш и хорватка в сетку), 15:30 (хорватка бежала к сетке, но Даяна ее поймала обводящим), 30:30. Меньше! Матчбол!!! И все!!! Это матч!!!

17:24. Трибуны скандируют: Украина!

17:23. Подача Даяны: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (эйс), 40:30. Гейм! 5:4

17:22. Саша Баин – Даяне Ястремской: «Расслабься и держи позитивный настрой!»

17:19. После паузы подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15 (хорватка укоротила, Даяна добежала, но пробила в сетку). И гейм 4:4. Растаял перевес Даяны в три гейма.

17:19. Подбежала Ястремская к трибунам и сказала, что «устала» (употребила другое слово).

17:17. Две ошибки в конце гейма допустила Ястремская и потеряла перевес в виде брейка.

17:16. Подача Даяны: 15:0, 15:15, 30:15 (хорватка была в атаке и задавила), 30:30, 30:40. Гейм. Увы, брейк. 4:3.

17:11. Подача Бошкович: 15:0 (Даяна ударила в аут и кричит: Не-е-е-е-т!), 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 (Даяна думала, что аут, но попала хорватка). Ровно! Больше. Гейм. 4:2.

17:10. Техника подачи от Даяны:

17:07. Даяна недовольна, что первая подача не идет. Больше! Геймбол. И есть гейм! 4:1

17:07. У кого-то на трибунах заиграл телефон, хорватка на него сердито посмотрела. 40:40!

17:06. Даяна пытается спасти гейм: 15:30, 15:40 (не попала обводным), 30:40.

17:06. Саша Баин, тренер Ястремской, говорит Даяне, что она все делает правильно, продолжай в том же духе!

17:05. Даяне надо защитить подачу: 0:15, 0:30.

17:03. Подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 3:1

17:02. У эстонок есть шансы на 2-е место в группе, тем более, что Италии выигрывает у Греции.

17:01. Эстонка Малыгина взяла первый сет у австрийки, трибуны ревут – 7:6 (7:5).

17:00. Дело в том, что пошла первая подача! Смена сторон.

16:59. Подает Даяна: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Легкий и быстрый гейм! 3:0, Ястремская ведет!

16:57. На подаче Бошкович: 0:15 (Даяна вышла к сетке и завершила смешем), 0:30, 0:40. Три БП! 15:40. Есть брейк! Виннерс с форхэнда! 2:0 в пользу Даяны!

16:55. Не сумела принять подачу хорватка, и есть первый гейм – 1:0!

16:54. Трибуны скандируют: Даяна, Даяна! Затянулся первый гейм второго сета!

16:49. Подача Ястремской: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30 (слайс в сетку от Даяны), 40:30. Ровно. Больше! Ровно (повезло хорватке с тросом). Больше. Ровно (аут). Снова больше! Опять ровно (мин аут). Больше!

16:48. Второй сет! Доктор передал Даяне энергетический напиток. 

16:47. Отдав 3 подачи и сделав 4 брейка, Даяна Ястремская побеждает в первом сете (6:4).

16:45. Леа Бошкович вышла на подачу: 0:15, 0:30. Еще надо два мяча. 0:40. Три сетбола!! 15:40. И есть сет! 6:4.

16:43. В 9 сыгранных геймах было сделано 6 брейков! Причем уже три подряд.

16:40. Подает Даяна на сет: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 (два БП). Гейм. 5:4. Не сумела Даяна подать на сет.

16:37. Подача Бошкович: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 30:30, 40:30. Ровно (виннерс). Меньше (БП). И неудачный дроп-шот хорватки! Гейм! 5:3! Даяна будет подавать на сет!

16:36. Забавный эпизод. Сборная Хорватии попыталась перекричать украинских болельщиков. Потому что их фанатов вообще нет. Почти получилось.

16:35. К сожалению, Ястремская начала часто ошибаться.

16:32. Даяна выходит подавать: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40 (с приема навылет). Гейм. Увы, брейк хорватки. 4:3.

16:30. Подача Бошкович. 0:15, 15:15 (по длине ошибка, Даяна недовольна собой), 30:15, 40:15 (две ошибки Даяны). И еще одна ошибка. Гейм. 4:2.

16:29. Разыгралась Ястремская! Лупит по мячу почти каждый удар и довольно точно попадает.

16:28. Подача Даяны: 15:0, 30:0, 30:0 (мин. аут), 40:15. Гейм! 4:1!

16:24. Подача Бошкович: 0:15 (виннерс от Даяны), 15:15, 15:30 (еще один виннерс!), 15:40, 30:40. Брейк! Гейм! 3:1

16:22. После проигранного стартового гейма Даяна собралась, сделала обратный брейк и вышла вперед! Пауза.

16:20. Подача Даяны. 15:0 (виннерс с форхенда), 30:0, 40:0 (два раза в сетку подряд), 40:15. Гейм! 2:1 Даяна!

16:15. Подает Бошкович: 0:15 (классный прием), 0:30 (хорватка по длине ошиблась), 15:30 (невынужденная ошибка Даяны), 30:30 (с приема в сетку), 40:30 (глубокий аут от Даяны). Ровно! Меньше (БП) – большой аут от хорватки, Ровно. Снова БП (хорватка в сетку). И двойная! Есть гейм! 1:1. Даяна сравнивает счет!

16:14. Плохой старт. В первом гейме Даяна почти все мячи проиграла на своих ошибках.

16:11. Первый гейм на подаче Даяны: 0:15 (промазала бэкхенд по линии), 15:15, 15:30, 30:30 (кроссами растянула, виннерс форхэндом), 30:40 (первый брейкпоинт, хорватка в линию попала). И не сумела форхендом по линии попасть. Увы, гейм за хорваткой. 0:1.

16:10. У Даяны 29-й номер рейтинга, а Леа Бошкович занимает ровно 300-е место.

16:09. Начинаем! Пусть с нашей сборной будет удача!

16:08. Даяна Ястремская и Леа Бошкович перед стартом матча.

16:06. Три минуты до первой подачи.

16:05. Украинка будет подавать первой.

16:04. Начинается первый матч дня: Даяна Ястремская – Леа Бошкович.

16:02. Предматчевые пожелания удачи Даяне Ястремской от подруг по команде.

15:55. Первая ракетка Болгарии Виктория Томова прокомментировала для Sport.ua поражение в матче против лидера сборной Украины Элины Свитолиной.

15:50. В парном разряде в расписании указаны Цуренко и Завацкая, но капитан команды Михаил Филима рассказал Sport.ua, что планирует выставить Цуренко и Костюк. Если игра лидеров пойдет по вчерашнему сценарию, конечно.

15:48. Стал известен календарь игрового дня. Первыми на корт выйдут Даяна Ястремская и Леа Бошкович, затем сыграют Элина Свитолина и Яна Фетт. В третьем поединке сойдутся представители парного разряда.

15:40. Марта Костюк на разминке. Фото Sport.ua.

15:23. Перед матчем на разминке лидер сборной Элина Свитолина тренировалась, нанося мощнейшие удары справа. Смотрите видео Sport.ua.

 

15:08. Элина и Даяна уже размялись на кортах. Марта и Леся тренируются в эти минуты.

15:00. Новости из Таллинна. Одиночки будут снова играть Свитолина и Ястремская, а на пару предварительно заявлены Костюк и Цуренко.

14:45. В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

14:40. В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0). Хорватия днем ранее тоже обыграла болгарок (2:1). Теперь Украина сыграет против Хорватии матч за 1-е место в группе, а затем 8 февраля сборную ждет важнейший стыковой поединок с командой из другой группы.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 07.02.2020 21:55
    +1
    vital, 07.02.2020 21:28
    У мене такі ж думки по Даяні, в неї побільше шансів проти Агент.. Важче з номером 2 визначитися. Може так (Даяна і Леся) і буде: не дарма ж Леся сьогодні не грає. Єдине що тривожить це те що Даяна скаржиться на якесь недомагання і такий стан в неї вже 3-ій день.
    Я повністю розділяю ваше бачення на завтра. Більше того, думаю і тренерський штаб збірної так думає. Проте, здається мені, що саме Еліна вирішує, грає вона чи ні. Не уявляю, щоб Філіма їй сказав, - соррі ти в поганій фізформі, гратиме Леся.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.02.2020 21:53
    -1
    Браво, казачки!!! Разгромили усташих в пух и прах!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 21:29
    0
    * проти Аннет (Т9 "рулить").
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 21:28
    0
    Александр Сурков, 07.02.2020 21:20
    А я бы на месте Филимы, первым номером поставил Даяну, а вторым Лесю. Элина в такой плохой форме, что да же с соперницей из 300 мучается, а что говорить против Контавейт, которая сейчас в очень хорошей форме.
    У мене такі ж думки по Даяні, в неї побільше шансів проти Агент.. Важче з номером 2 визначитися. Може так (Даяна і Леся) і буде: не дарма ж Леся сьогодні не грає. Єдине що тривожить це те що Даяна скаржиться на якесь недомагання і такий стан в неї вже 3-ій день.
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 07.02.2020 21:24
    0
    Андрій Некрасов, 07.02.2020 20:19
    идиоты все не успокояться...
    А академики никак не накомментируютЬ!ся
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 07.02.2020 21:20
    0
    А я бы на месте Филимы, первым номером поставил Даяну, а вторым Лесю. Элина в такой плохой форме, что да же с соперницей из 300 мучается, а что говорить против Контавейт, которая сейчас в очень хорошей форме.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.02.2020 21:13
    0
    dudigo78, 07.02.2020 21:05
    Судячи з форми Світоліної, то з Контавейт вона точно не буде в ролі фаворитки. Тому ймовірно все буде вирішуватись в парі
    Завтра Філімі головний біль - кого ставити в пару. І помилитися, скоріш за все, буде не можна. Просто поставити найсильніших одиночниць - не факт, що спрацює.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.02.2020 21:13
    -1
    Девчата! Добивайте ту кроватию к чертям! Хоть порадуемся. А то надоели гады в футболе и гандболе
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.02.2020 21:05
    +1
    euro2012_za_2012euro, 07.02.2020 20:37
    Что и требовалось доказать!
    Теперь также разгромить эстонок.
    И задачка сошлась с ответом !
    Судячи з форми Світоліної, то з Контавейт вона точно не буде в ролі фаворитки. Тому ймовірно все буде вирішуватись в парі
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 07.02.2020 20:58
    0
    vital, 07.02.2020 20:44
    Ну якщо в Естонії зараз перемоги-поразки 4/4, Австрії 2/6, а Греції 3/6, то результат парної зустрічі точно нічого не міняє, бо навіть у випадку поразки в парі Естонія буде мати 4/5 це краще ніж у Австрії і Греції по 3/6.
    Не обратил внимание что Австрия у Греции выиграла, думал что за счёт личной победы над Эстонцами Греки их по любому обойдут, а там между 3мя сборными считать теперь будут...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 20:44
    +2
    savant, 07.02.2020 20:32
    Не пойму, судя по этой ссылке (https://www.fedcup.com/en/draws-results/group-i/europe-africa/2020.aspx) Эстония два раза проиграла и 2е место ну никак уже не может занять, почему здесь пишут что за выход мы будем играть против Эстонии??
    Ну якщо в Естонії зараз перемоги-поразки 4/4, Австрії 2/6, а Греції 3/6, то результат парної зустрічі точно нічого не міняє, бо навіть у випадку поразки в парі Естонія буде мати 4/5 це краще ніж у Австрії і Греції по 3/6.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.02.2020 20:37
    +2
    Что и требовалось доказать!
    Теперь также разгромить эстонок.
    И задачка сошлась с ответом !
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 07.02.2020 20:32
    -4
    Не пойму, судя по этой ссылке (https://www.fedcup.com/en/draws-results/group-i/europe-africa/2020.aspx) Эстония два раза проиграла и 2е место ну никак уже не может занять, почему здесь пишут что за выход мы будем играть против Эстонии??
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 07.02.2020 20:30
    -4
    А почему такая уверенность, что именно Эстония, там еще парная игра идет, а у трех команд сейчас по одному очку и все будет решаться по выигранным сетам, а может и геймам.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.02.2020 20:25
    0
    С эстонками трансляция планируется? шо там слышно?
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 07.02.2020 20:19
    +4
    Александр Сидорчук, 07.02.2020 20:09
    Федерация тенниса Украины на 10 лет осталась без финансирования, ибо свитолИна сыграла аж два матча за сборную своей страны!!!
    идиоты все не успокояться...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.02.2020 20:18
    -4
    vital, 07.02.2020 20:16
    Цікаво чому не скасовують парний матч, адже його результат ніяким чином не вплине на зайняті місця в групі? Так же в правилах писало у новині все про турнір і регламент.
    "так же" гугл транслэйт))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 20:16
    -2
    Цікаво чому не скасовують парний матч, адже його результат ніяким чином не вплине на зайняті місця в групі? Так же в правилах писало у новині все про турнір і регламент.
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 07.02.2020 20:09
    -16
    Федерация тенниса Украины на 10 лет осталась без финансирования, ибо свитолИна сыграла аж два матча за сборную своей страны!!!
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 07.02.2020 20:03
    0
    наши в 20-10 начинают
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.02.2020 19:22
    +9
    Світоліна зовсім не готова до сезону. Хз може то така стратегія. Але факт залишається фактом, поразки в одні ворота від досить серйозних суперниць і суцільні муки з ноунеймами, що тут, що на АО
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 07.02.2020 09:30
    +9
    Эстонцы конечно огорчают, на дворе 21 век, а они не могут организовать трансляцию со всех кортов. Надеюсь хотя бы завтра нашу сборную поставят на центральный корт и будет хорошая трансляция в интернете.
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 07.02.2020 17:28
    +7
    Ну все,виграла.З перемогою.
    Ссылка
    acv
    online
      acv, 07.02.2020 16:37
    +5
    объясните кто-то комментатору что виннерс - это множественное число слова виннер. "еще один виннерс!" это крайне безграмотно
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 07.02.2020 20:19
    +4
    Александр Сидорчук, 07.02.2020 20:09
    Федерация тенниса Украины на 10 лет осталась без финансирования, ибо свитолИна сыграла аж два матча за сборную своей страны!!!
    идиоты все не успокояться...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 19:14
    +4
    Колись Еля довжелезні гейми в 10+ хвилин здебільшого вигравала, а останнім часом самі бачете.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 17:29
    +4
    Даяшу з перемогою!
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 07.02.2020 19:52
    +3
    победа ждём соперниц
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 20:44
    +2
    savant, 07.02.2020 20:32
    Не пойму, судя по этой ссылке (https://www.fedcup.com/en/draws-results/group-i/europe-africa/2020.aspx) Эстония два раза проиграла и 2е место ну никак уже не может занять, почему здесь пишут что за выход мы будем играть против Эстонии??
    Ну якщо в Естонії зараз перемоги-поразки 4/4, Австрії 2/6, а Греції 3/6, то результат парної зустрічі точно нічого не міняє, бо навіть у випадку поразки в парі Естонія буде мати 4/5 це краще ніж у Австрії і Греції по 3/6.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.02.2020 20:37
    +2
    Что и требовалось доказать!
    Теперь также разгромить эстонок.
    И задачка сошлась с ответом !
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 07.02.2020 19:53
    +2
    а какая разница 3 или 2 главное победа
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.02.2020 19:44
    +2
    по собі судиш?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.02.2020 19:30
    +2
    розумнику, не забувай що це початок сезону
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 07.02.2020 18:21
    +2
    Oleksandr Kelym, 07.02.2020 09:20
    "К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом.".... - і це в той час, коли Україна має саму потужну збірну за останні роки ! Нічого пріоритетного в кугутській державі бути не може!
    спочатку треба знати правила і чого не буде, а потім писати дурню. трансляція буде фінальної гри з центрального корта. + нема прав для трансляції, + навіть естонці не транслюють.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.02.2020 17:52
    +2
    dudigo78, 07.02.2020 17:42
    Ну з Контавейт в Еліни може бути хороша заруба, але Малигіну обіграє будь яка з наших дівчат. Та й у парі не повинно бути проблем. Головне, що цей гіпотетичний матч покажуть по тв
    Малигіну - так, але зіграної пари в нас немає, і немає навіть гравців, які стабільно грають пару в турі. Тому у випадку, якщо пара буде вирішувати результат матчу, на виїзді не факт, що ми будемо фаворитами. Але давайте дочекаємося. Є вірогідність, що між трьома командами у паралельній групі долю другого місця буде вирішувати кількість виграних не тільки сетів, а й геймів.
    Ссылка
    Дима Борщёв
    online
      Дима Борщёв, 07.02.2020 15:48
    +2
    А по радио вещать не будут, как в 90-х?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.02.2020 09:02
    +2
    Цікаво чи буде сьогодні ротація в одиночних матчах у нашої збірної? Все таки важливіша гра плей-оф відбуться завтра. З Даяною все зрозуміло - вона може грати усі 3 дні поспіль, як не як попереду тиждень відпочинку перед спаркою Дубай-Доха. А от Еліні грати 3 дні поспіль, а вже наступного тижня ій виступати в Хуахіні, де Даяна минулого року виграла титул. Не впевнений чи Еля пропускає перше коло Хуахіну: простий прем'єр вона точно би не грала стартове коло, а який регламент на інтернешнелі я не в курсі.
    Сподіваюся що сьогодні обійдеться без сюрпризів і наші не будуть грати плей-офф з Італією.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 07.02.2020 21:55
    +1
    vital, 07.02.2020 21:28
    У мене такі ж думки по Даяні, в неї побільше шансів проти Агент.. Важче з номером 2 визначитися. Може так (Даяна і Леся) і буде: не дарма ж Леся сьогодні не грає. Єдине що тривожить це те що Даяна скаржиться на якесь недомагання і такий стан в неї вже 3-ій день.
    Я повністю розділяю ваше бачення на завтра. Більше того, думаю і тренерський штаб збірної так думає. Проте, здається мені, що саме Еліна вирішує, грає вона чи ні. Не уявляю, щоб Філіма їй сказав, - соррі ти в поганій фізформі, гратиме Леся.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.02.2020 21:05
    +1
    euro2012_za_2012euro, 07.02.2020 20:37
    Что и требовалось доказать!
    Теперь также разгромить эстонок.
    И задачка сошлась с ответом !
    Судячи з форми Світоліної, то з Контавейт вона точно не буде в ролі фаворитки. Тому ймовірно все буде вирішуватись в парі
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 07.02.2020 19:31
    +1
    grifon, 07.02.2020 19:30
    розумнику, не забувай що це початок сезону
    Тоді інше питання, чомі всі нормально почали сезон, а Світоліна це лише початок. І знову ж таки не з першої сотні, а 234 ракетка світу.
    Ссылка
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