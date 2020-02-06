Свитолина совершила камбэк с 0:5 на тай-брейке, принеся победу Украине

Украинка переиграла Викторию Томову в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3

  • 06.02.2020 18:59
  • 4258 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина совершила камбэк с 0:5 на тай-брейке, принеся победу Украине
© Sport.ua

Сегодня, 6 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В первом туре Украина переиграла сборную Болгарии. Счет 2:0, и парная встреча не будет играть особой роли.

В первом матче Даяна Ястремская уверенно переиграла Изабеллу Шиникову со счетом 6:2, 6:1. Матч длился всего 48 минут. 

Во втором матче Элина Свитолина переиграла Викторию Томову со счетом 7:6 (7:5), 6:3. На тай-брейке первого сета первая ракетка Украины уступала 0:5, но сумела собраться и отгрузить сопернице семь мячей подряд! Матч длился 1 час и 33 минуты. Причем первый сет – 1 час, а вторая партия – 33 минуты.

Украина – Болгария – 2:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6 (7:5), 6:3

Матч 3. Парная встреча (Леся Цуренко / Катарина Завацкая).

Следите за текстовой трансляцией матча на Sport.ua.

Болгария заняла третье место в группе, проиграв оба своих матча. А Украина встретится 7 февраля с хорватами за 1–2 места, но обе команды уже точно сыграют в стыковых матчах за право пробиться в квалификацию Кубка Федерации 2021.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.02.2020 19:58
    0
    Всегда против Хорватии! И не дай Бог там оступиться. Обматерю.
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 06.02.2020 19:45
    +1
    какая радость.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 06.02.2020 19:24
    +1
    Было бы неплохо упомянуть, что Кубок Федерации 2021 проходит в Таллине!
    Ссылка
    Lobanovskiy_V
    online
      Lobanovskiy_V, 06.02.2020 19:04
    +1
    Видать сразу на победу Свитолиной коэфициент был маленький, вот и пришлось поднимать)
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 06.02.2020 19:45
    +1
    какая радость.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 06.02.2020 19:24
    +1
    Было бы неплохо упомянуть, что Кубок Федерации 2021 проходит в Таллине!
    Ссылка
    Lobanovskiy_V
    online
      Lobanovskiy_V, 06.02.2020 19:04
    +1
    Видать сразу на победу Свитолиной коэфициент был маленький, вот и пришлось поднимать)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.02.2020 19:58
    0
    Всегда против Хорватии! И не дай Бог там оступиться. Обматерю.
    Ссылка
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