Свитолина совершила камбэк с 0:5 на тай-брейке, принеся победу Украине

Сегодня, 6 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В первом туре Украина переиграла сборную Болгарии. Счет 2:0, и парная встреча не будет играть особой роли.

В первом матче Даяна Ястремская уверенно переиграла Изабеллу Шиникову со счетом 6:2, 6:1. Матч длился всего 48 минут.

Во втором матче Элина Свитолина переиграла Викторию Томову со счетом 7:6 (7:5), 6:3. На тай-брейке первого сета первая ракетка Украины уступала 0:5, но сумела собраться и отгрузить сопернице семь мячей подряд! Матч длился 1 час и 33 минуты. Причем первый сет – 1 час, а вторая партия – 33 минуты.

Украина – Болгария – 2:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6 (7:5), 6:3

Матч 3. Парная встреча (Леся Цуренко / Катарина Завацкая).

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Болгария заняла третье место в группе, проиграв оба своих матча. А Украина встретится 7 февраля с хорватами за 1–2 места, но обе команды уже точно сыграют в стыковых матчах за право пробиться в квалификацию Кубка Федерации 2021.