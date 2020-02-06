Кубок Федерации. Украина – Болгария – 3:0. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча Кубка Федерации в Таллинне

  • 06.02.2020 19:30
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Кубок Федерации. Украина – Болгария – 3:0. Текстовая трансляция матча
© Фотоколлаж

Сегодня, 6 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В первом туре Украина играет против сборной Болгарии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой трансляцией от Sport.ua.

Украина – Болгария – 3:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6 (7:5), 6:3

Матч 3. Леся Цуренко / Катарина Завацкая – Петя Аршинкова / Гергана Топалова – 6:2, 6:1

События игрового дня:

20:40. В первом матче турнира Украина побеждает Болгарию всухую – 3:0!

Теперь 7 февраля Украина сыграет против Хорватии матч за 1-е место в группе.

А затем 8 февраля сборную ждет важнейший стыковой матч с командой из другой группы.

20:38. ВСЕ! Победа Украины в парном матче – 6:2, 6:1.

20:36. Можно завершить игровой день уже на подаче болгарок. 0:15, 0:30, 15:30 (трос против нас, над «ушами» Завацкой), 15:40. Два матчбола! 30:40. Еще один МБ. И есть!

20:33. Подача Цуренко. Как пойдут дела? 15:0, 30:0, 40:0. Easy win, 5:1.

20:30. Болгары решили цепляться за сет? Но нет: 0:15, 0:30, 0:40. И перевес в три гейма восстановлен! 4:1.

20:29. Двойная ошибка, и уже меньше. Брейкпоинт. И гейм уплыл со счета 40:0. Увы, лишь 3:1.

20:28. «Браво, Петя», – подбадривает со скамейки подругу игравшая первый матч сегодня Шиникова.

20:24. Подача Катарины Завацкой: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30. Ровно. Больше. Ровно.

20:23. Тем временем, заскучавшая было Марта Костюк решила всех развлечь и вышла потанцевать!

20:22. Вроде бы все складывается удачно для украинской пары. И счет, и игра под контролем. Надо довести дело до конца.

20:17. Очередь болгарок подавать: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40. Ровно. Больше. Ровно. И опять больше. Ровно. Меньше, БП. 3:0 Украина!

20:15. На подачу вышла Цуренко: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм для Украины! 2:0!

20:11. Болгарки на подаче: 0:15, 0:30, 0:40. Три брейкпоинта. 15:40, 30:40. Есть брейк! 1:0 в пользу Украины!

20:10. Готовимся ко второму сету. Хотя игра и особо ничего не решает, престиж игры за сборную страны никто не отменял.

20:08. Получили сетбол! Ну, давай! Все! Есть сет. 6:2! Молодцы!

20:04. Подает Завацкая. Пора уже заканчивать сет! 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40. Ровно. Меньше (Завацкая расстреляла крышу). Ровно.

20:02. Подает Болгария. 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. Ровно! Больше (трос против нас). И теперь 5:2, Болгария подсократила.

20:01. У эстонки Контавейт тройной матчбол. Она побеждает итальянку, и у них будет решающий 3-й парный матч. Вот где заруба!

20:00. Элина Свитолина рассказала Sport.ua, что это был один из первых случаев, когда она отыгралась с 0:5.

19:58. На подаче Украина. 0:15, 0:30, 0:40 (двойная у Цуренко). 5:1. Эстонки сумели отжать один гейм.

19:57. Тем временем, довольная Свитолина раздает автографы и интервью!

19:56. Пете Аршинковой сейчас 21 год, а Гергане Топаловой лишь 19.

19:55. Эстонцы никак не угомонятся. У нас снова ровно. И снова брейкпоинт. Ровно (в 4-й раз). И 3-й БП в гейме. Ура! 5:0 Украина!

19:54. А на центральном корте Контавейт и Джорджи будут играть тай-брейк третьего сета. Суперматч!

19:50. Смогут ли болгарские теннисистки взять подачу? 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно. БП. Ровно. Больше

19:47. Теперь подавать будет Завацкая: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм! 4:0.

19:43. Подает Болгария. 0:15,15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно. Брейкпоинт. И снова брейк. 3:0, перевес Украины на старте.

19:37. Подача Украины, Цуренко подает: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40. Меньше. Ровно. Больше. 2:0 для Украины.

19:33. На подаче болгарки: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40. БП у Украины. И есть брейк! 1:0 для Украины!

19:32. Начался парный матч: Леся Цуренко / Катарина Завацкая – Петя Аршинкова / Гергана Топалова

19:28. Начало уже близко, через пару минут.

19:27. Их соперницами будет болгарская молодая пара Петя Аршинкова / Гергана Топалова.

19:25. Леся Цуренко и Катарина Завацкая проводят разминку перед парной встречей.

19:18. Леся Цуренко и Катарина Завацкая начали разминку перед парной встречей, которая начнется в 19:30.

19:05. Принято решение, что парный матч Украина сыграет в заявленном ранее составе: Леся Цуренко / Катарина Завацкая.

19:00. Болгария заняла третье место в группе, проиграв оба своих матча.

19:00. Украина встретится 7 февраля с хорватками за 1–2 места, но обе команды уже точно сыграют в стыковых матчах за право пробиться в квалификацию Кубка Федерации 2021.

18:56. Украина побеждает в матче за счет непростой победы Свитолиной с камбэком в первом сете: 7:6 (7:5), 6:3

18:56. Матч длился 1 час и 33 минуты. Причем первый сет – 1 час, а вторая партия – 33 минуты.

18:55. Томова подает, ей отступать некуда: 0:15 (двойная), 0:30, 0:40. Три матчбола! И есть!!!! 6:3!!!!

18:54. Впервые у Томовой форхэнд сорвался глубоко в аут, и Украина в одном гейме от победы в матче! 

18:52. Очередь Элины попытаться удержать подачу: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15 (эйс!!!) Есть! 5:3!

18:51. Из 7 геймов этого сета 5 завершились победой принимающего. Такой у нас женский теннис сегодня.

18:50. Продолжаем: 0:40, 15:40. И гейм берет Свитолина!!! 4:3 в ее пользу.

18:48. Томова на подаче: 0:15, 0:30. Болгарка кричала снова: «Аут! Как можно так судить?»

18:46. Свитолина выходит на подачу: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40. Двойной брейкпоинт. И увы, гейм. 3:3, Томова сравняла счет.

18:45. Филима подсказывает Элине: давай побольше плоских ударов!

18:43. Подача Томовой. 15:0, 15:15, 30:15, 30:30. 30:40. Брейкпоинт! И есть!!! Брейк! 3:2! Элина ведет и будет подавать!

18:41. Снова у Элины меньше. И Томова делает обратный брейк. Увы, 2:2.

18:41. Шиникова сидит рядом и грызет ногти :-) Нервничает!

18:39. Элина подает: 15:0, 15:15, 30:15 (красиво раскатала), 30:30 (двойная), 30:40 (БП у Томовой). Ровно!

18:35. Томова берет мячики в руки: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30 40:30. Гейм удержала болгарка. 2:1.

18:33. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. И гейм! Защитила подачу Свитолина. 2:0!

18:28. Первой подает Томова: 15:15, 30:15, 30:30 (виннерс Элины), 40:30, 40:40. Больше. Ровно. БП у Элины. Ровно. Двойная ошибка и снова БП. И есть сразу брейк!!! 1:0.

18:28. Первый сет длился 1 час и 2 минуты! А у нас начинается вторая партия!

18:27. Пока пауза, прочитайте, что интересного рассказала Даяна Ястремская Sport.ua после первого победного матча.

18:26. На центральном корте эстонка Контавейт выиграла первый сет у Джорджи, и болельщики в экстазе!

18:26. У Украины есть хорошая поддержка на трибунах в Эстонии!

 

18:25. Свитолина берет первый сет после фантастического камбэка на тайбрейке – 7:6 (7:5).

18:24. Феноменальный камбэк Элины!!!! Уступая 0:5, украинка не сдалась и отгрузила сопернице 7 мячей!!!

18:23. И сетбол у Элины! ДАВАЙ!!!! ЕСТЬ!!!! 7:5 на тай-брейке!!!!!!

18:22. Но теперь две подачи болгарки. 5:5!!!! Просто бомбовый розыгрыш, больше 20 ударов.

18:21. Двойная ошибка от Томовой. 2:5. Есть еще шанс! И 3:5! Давай, Элина! 4:5!!!

18:19. Элина уже нервничает на подаче. 0:4 и 0:5. Ужасный тай-брейк. Элина, соберись! 1:5. И смена сторон.

18:18. Просто топовый дроп-шот прошел от болгарки. Она тянет просто все мячи. Удивительно!

18:17. Элина подает: 0:1 (мини-брейк). Далее две подачи Томовой: 0:2 и 0:3, она ведет.

18:16. Внимание! Собрались! В первом сете у нас тай-брейк!

18:13. Подача Томовой: 0:15, по 15, 30:15, 40:15 (минимальный аут). Гейм за болгаркой. 6:6. Будет тай-брейк.

18:12. Пауза. Смена сторон. И смена боллбоев.

18:11. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм для Свитолиной за минуту! 6:5!

18:10. Два сетбола упустила Свитолина в 10-м гейме. Томова защищалась мощно и выгрызла свою подачу.

18:09. Еще один сетбол, и снова не вышло. Ровно. И у Томовой даже больше. Эх, 5:5.

18:07. Выход к сетке и воллей! Сетбол у украинки на подаче соперницы!!! Но нет, ровно.

18:06. Подача Томовой. 15:0 и 30:0. Две грубые ошибки Элины. 30:15 (двойная), 30:30 (отличный удар Свитолиной).

18:05. Ястремская пришла на трибуну. 42 минуты уже играют первый сет.

18:02. Виннерс на вылет. Больше! Но Томова – не подарок. Ровно. И снова больше! Есть гейм! 5:4.

18:01. Обратный кросс, и брейкпоинт у Томовой. 30:40. Ровно! Сетка помогла чуть, и обводящий прошел.

18:00. Болгарка выдает сейчас теннис уровня топ-10. У всех шок. 15:30, 30:30.

17:59. Подача Элины. Начались ошибки. 0:15, по 15. Очень затяжной розыгрыш, и виннерс Элины! 

17:58. Свитолина атаковала, но два последних мяча отправила в аут.

17:55. Подача Томовой: 15:0, по 15, 30:15, по 30, 40:30. И сравнивает счет болгарка. 4:4.

17:53. Увы, 10-минутный гейм завершился брейком со стороны Томовой. 4:3.

17:49. Какой напряженный 7-й гейм! Больше у Элины. Эх, ровно. И даже меньше. Ровно (4-й раз). Больше (шикарный виннерс бэкхенд!). Ровно. Брейкпоинт.

17:47. Отыграла Элина брейкпоинт! Виннерсом! Ровно! Выход к сетке. И снова БП. И опять отыгран, красивым обводящим!

17:44. Элина, давай! 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Ровно. Брейкпоинт (первый в матче у Томовой).

17:41. После паузы подает Томова: 15:0, 15:15, 15:30 (прием на вылет мощно с форхенда от Элины), 30:30, 40:30. Геймбол. 4:2

17:38. Подача Свитолиной. Надо удержать. 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Гейм, ура! 4:1.

17:37. Очень непонятный укороченный провела Томова. Может, устала уже?))

17:36. И с пятого брейкпоинта берет Свитолина гейм!!! Плохой дроп-шот от болгарки в сетку. 3:1 в пользу Элины!

17:35. Теперь 4-й брейкпоинт у Элины в этом гейме. Эх, ровно. И еще один БП, 5-й!

17:33. Далее 0:40. Свитолина перехватила инициативу, и мощный розыгрыш. Но 15:40 и 30:40. И мяч в линии: 40:40. 

17:32. Смена сторон. Мяч у Томовой: 0:15 (виннерс), 0:30. Выход к сетке: глубокий прием и воллей после того. Элина порадовала.

17:29. На подаче Свитолина: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Есть гейм! 2:1.

17:27. Подача Томовой: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. 1:1 в первом сете.

17:26. Элина выдержала темп! А болгарка Томова отправила мяч в сетку. 1:0!

17:25. Первый гейм закончился очень длинным розыгрышем.

17:23. Подает первой Элина: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30.

17:22. Начинается матч Элина Свитолина – Виктория Томова 

17:20. Продолжается разминка. Элина Свитолина сосредоточена.

17:18. Рефери монетку подбросил. Выиграла жребий Элина.

17:17. Свитолина вышла на разминку. 

17:15. Второй матч, Элина Свитолина – Виктория Томова, запланирован на 17:30 по Киеву.

17:05. Несколько фотографий после стартового матча.

17:00. Завершила игру виннерсом Ястремская. Молодец! Отличный старт для команды!!!

16:59. Пассивно Даяна играла. Повезло. 30:30. 40:40. Матчбол! Есть матч!!!! 6:2, 6:1!!

16:58. Бажин со скамейки подсказывает, просит Даяну играть дисциплинированнее.

16:57. Итак, важный гейм на подаче Даяны: 15:0, 15:15 (двойная, вторая в матче), 15:30.

16:56. Сейчас Ястремская будет подавать на матч.

16:55. Подача болгарки: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 (двойная ошибка). Два брейкпоинта. 30:40. Гейм! 5:1!

16:54. На переднем плане фото – Саша Бажин, тренер Даяны Ястремской.

16:50. Ястремская спорит с судьей, думала, что подала эйс. 0:15, 0:30 (двойная), 15:30, 30:30, 40:30. Есть гейм! 4:1.

16:47. На подачу выходит болгарка: 15:0, 15:15, 30:15 (эйс), 40:15, 40:30 (двойная), 40:40 (прием на вылет), больше. 3:1

16:44. Ястремская подает: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм! 3:0. Смена сторон.

16:41. Подача Шиниковой: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40. Есть брейк! 2:0 в пользу Даяны!

16:36. Вторая партия. Счет 0:0. Подает Даяна. 15:0, по 15, 15:30, по 30, 30:40. Брейкпоинт (первый за матч у болгарки). Ровно! Теперь геймбол у Даяны. Ровно. Еще геймбол! Ровно. И еще один! Есть гейм, наконец! 1:0!

16:34. Первый сет длился лишь 25 минут. Начинается вторая партия матча!

16:32. Продолжается затяжной 8-й гейм. Трос помог, ровно! И сетбол у Даяны! Есть сет! 6:2!!!

16:30. Даяна постоянно кричит Come On!

16:26. Подача Шиниковой: 0:15 ,15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Геймбол у болгарки. Отыграно! Ровно. И снова больше. Ровно. Опять больше у болгарки. Отыграно. И еще один геймбол.

16:24. Теперь подает украинка: 15:0. И берет быстрый гейм Даяна. 5:2.

16:24. В основном игра идет на задней линии. Один редкий укороченный проскочил.

16:21. Подача Шиниковой: 0:15, 0:30 (ожидала, что будет аут, но не крикнули), 0:40. Тройной брейк-поинт! 15:40 (красиво, первый дроп-шот). 30:40. Гейм. 4:2 в пользу Даяны.

16:20. Пауза и смена сторон. Пока Даяна выглядит на голову выше соперницы в игровом плане.

16:19. Теперь надо удержать свою подачу: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30 (двойная ошибка), 30:40. Гейм проигран. 3:2.

16:18. Есть гейм!!! Даяна делает брейк! 3:1!!!

16:17. Подает Шиникова: 0:15, 0:30, 0:40. Тройной брейкпоинт!

16:16. Пауза. Соперницы меняются половинами корта.

16:14. Подача Даяны: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм под ноль! 2:1!

16:13. И гейм на своей подаче берет болгарская теннисистка. 1:1.

16:12. Теперь подает Шиникова: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30.

16:11. В зале Свитолина, Цуренко, Костюк, Завацкая. Приехал поболеть экс-партнёр Филимы по сборной Орест Терещук.

16:10. 30:15, и 40:15 на подаче Даяны. Нужно брать первый гейм. И есть! 1:0!

16:09. Хороший старт. 30:0. Был эйс у Даяны при 15:0.

16:08. Начинаем. Ястремская будет на подаче.

16:07. Свитолина рассказала Sport.ua, что «соперницы с низким рейтингом будут играть против нас более раскованно».

16:06. В зале 35 болельщиков с Украины, и только пару фанатов из Болгарии.

16:05. Начинается матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова.

16:00. До начала первого матча остается несколько минут. Соперницы разминаются.

15:50. Украинских девушек пришла поддержать рекордсменка в прыжках в высоту среди молодежи Ярослава Магучих. Легкоатлетка с радостью приняла приглашение журналиста Sport.ua посетить интересный матч.

15:45. На матче будет присутствовать президент ITF Дэвид Хаггерти.

15:40. На парную встречу у Украины заявлены Леся Цуренко и Катарина Завацкая, но возможны изменения, исходя из ситуации в матче. 

15:37. Затем на корты выйдут Элина Свитолина (Украина) и Виктория Томова (Болгария).

15:35. В первом матче сыграют Даяна Ястремская (Украина) и Изабелла Шиникова (Болгария).

15:25. Даяна Ястремская рассказала Sport.ua, что если потребуется, сыграет решающую пару со Свитолиной.

15:20. Украинская теннисистка Марта Костюк восстановилась после травмы, полученной 4 февраля, и сможет помочь своей команде.

15:10. Напомним, в состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. 

15:00. Видео разминки украинских теннисисток от Sport.ua.

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 20:40
    +6
    Вітаю Катю із учорашнім 20-річчям і сьогоднішньою першою перемогою в кар'єрі за збірну.
    Ссылка
    Звичайно Я
    online
    Звичайно Я, 06.02.2020 20:10
    +2
    MOLODCI !!!!
    SUPER !!!
    SLAVA UKRAJINI !!!!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 06.02.2020 20:08
    +1
    AleksMih, 06.02.2020 19:32
    Все адекватные комменты в диапазоне -5…-15
    Ну да, сам себя не похвалишь.....
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
    online
      Sergei_Voicehovskii, 06.02.2020 20:03
    -2
    AleksMih, 06.02.2020 19:32
    Все адекватные комменты в диапазоне -5…-15
    Неадекватов в нашей стране больше, чем нормальных людей. И увы их армия растет, народ деградирует, страна нищает. Уверено катимся на дно!!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.02.2020 20:02
    +1
    Наші дівчата молодці: Даяна на класі, Еля як завжди не показує кращої своєї гри в перших раундах.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 06.02.2020 19:37
    0
    Mazyr2412, 06.02.2020 18:48
    Сьогодні є хороша трансляція- Контавейт-Джорджі. Думаю,і вчора була!
    З центрального корту є всі трансляції
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 06.02.2020 19:32
    -1
    Все адекватные комменты в диапазоне -5…-15
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 06.02.2020 19:25
    -6
    sv_2000, 06.02.2020 19:01
    Молодец, Свитолина. Тяжелый матч вытащила. По всей видимости она не в лучшей форме, но билась за команду по полной. Хейтеры пусть идут в .опу
    А билась не за команду, а за японскую путевку, фту может послать не только на Х…(онсю)
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    serhivan
    serhivan, 06.02.2020 19:19
    +8
    Щирі вітання дівчатам! Найщиріші вітання команді! Дуже б хотілося, щоб наші гравчині так же щиро вболівали за Нашу Країну, як і справжні вболівальники за Наших Українських спортсменів. Якщо так, то Ми з Вами, Ми за Вас!
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    AleksMih
    AleksMih, 06.02.2020 19:17
    -2
    sv_2000, 06.02.2020 19:01
    Молодец, Свитолина. Тяжелый матч вытащила. По всей видимости она не в лучшей форме, но билась за команду по полной. Хейтеры пусть идут в .опу
    Не получится, там все места *ополизами заняты
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 06.02.2020 19:12
    +1
    Stanislav Matusevych, 06.02.2020 18:24
    Я просто в шоці! Невже хтось після 0:5 Еліні натиснув на потрібну кнопку? Навіщо ж так лякати?
    Бере приклад з О'Саллівана . Як у буків на суперника Ронні великий коефіцієнт, останній починає клеїти дурня. Я тоді завжди згадую Карлсона: "Есть три способа - курощение, низведение и дуракаваляние. И я собираюсь применить все три сразу". От і Еліна, мабуть, туди ж. На Томову коефіцієнт був 7.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.02.2020 19:01
    +5
    Молодец, Свитолина. Тяжелый матч вытащила. По всей видимости она не в лучшей форме, но билась за команду по полной. Хейтеры пусть идут в .опу
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 06.02.2020 19:00
    0
    Короткий коментар виходячи з перебігу рахунку: "Що це було? Мабуть, НЛО".
    До речі про відсутність трансляції. Італійський Супертеніс залюбки транслює Контавейт - Джорджі.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 18:57
    +12
    Як би то не було, але результат здобуто. Вітаю дівчат, і завтра треба зробити так же само з хорватками.
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    Ruslan55
    online
      Ruslan55, 06.02.2020 18:55
    +3
    Таку Томову, крім Еліни і можливо Даяни точно ніхто б не обіграв сьогодні..(із тих тенісисток що є в Естонії, та і в Люксембузі теж)
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    Ruslan55
    online
      Ruslan55, 06.02.2020 18:52
    0
    Mazyr2412, 06.02.2020 18:48
    Сьогодні є хороша трансляція- Контавейт-Джорджі. Думаю,і вчора була!
    Не була вчора, це 100%
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 06.02.2020 18:50
    -13
    А накой там Свитолина... На Олимпиаду, сучка захотела...
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 06.02.2020 18:48
    -2
    vital, 06.02.2020 18:43
    Вчора і з центрального корту не було трансляції, коли грали Естонія з Грецією. Особисто я не перевіряв, але принаймі так писали на сайті БТУ.
    Сьогодні є хороша трансляція- Контавейт-Джорджі. Думаю,і вчора була!
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    olya403
    online
      olya403, 06.02.2020 18:48
    0
    цирк на дроті, а матч
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    vital
    online
      vital, 06.02.2020 18:43
    -1
    Vik_77, 06.02.2020 18:41
    Цікаво,а хтось може пояснити чому матчі проходять в Естонії,де трансляція є лиш з центрального корту? Що це за знущання над вболівальниками,ми в якому столітті живем? Ще й країна Євросоюзу,між іншим
    Вчора і з центрального корту не було трансляції, коли грали Естонія з Грецією. Особисто я не перевіряв, але принаймі так писали на сайті БТУ.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 18:57
    +12
    Як би то не було, але результат здобуто. Вітаю дівчат, і завтра треба зробити так же само з хорватками.
    Ссылка
    serhivan
    serhivan, 06.02.2020 19:19
    +8
    Щирі вітання дівчатам! Найщиріші вітання команді! Дуже б хотілося, щоб наші гравчині так же щиро вболівали за Нашу Країну, як і справжні вболівальники за Наших Українських спортсменів. Якщо так, то Ми з Вами, Ми за Вас!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 17:00
    +8
    Молодець Даяна, все швиденько зробила і не витратила багато сил.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 20:40
    +6
    Вітаю Катю із учорашнім 20-річчям і сьогоднішньою першою перемогою в кар'єрі за збірну.
    Ссылка
    AlinaBabenko
    online
      AlinaBabenko, 06.02.2020 18:30
    +6
    У Элины определенно есть талант в способности раскрывать словах соперниц))) очень часто слышу, что именно в игре с Элиной они демонстрируют свой лучший теннис)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 18:24
    +6
    Я просто в шоці! Невже хтось після 0:5 Еліні натиснув на потрібну кнопку? Навіщо ж так лякати?
    Ссылка
    Steep
    online
      Steep, 06.02.2020 17:10
    +6
    Помню в прошлом году в скромном польском городке вебкамеру повесили, хоть как-то можно было смотреть, а тут как никак столица. Приехали 4-я и 26 ракетки мира, а их матчи поставили на задворки. Спасибо за текстовую!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 17:01
    +6
    Подяка Володимиру за детальний лайв. І матюки естонцям за відсутність трансляції.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.02.2020 19:01
    +5
    Молодец, Свитолина. Тяжелый матч вытащила. По всей видимости она не в лучшей форме, но билась за команду по полной. Хейтеры пусть идут в .опу
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.02.2020 18:26
    +5
    Тільки з роботи зайшов додому. По дорозі захопив валідол у аптеці. Комусь потрібно?
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.02.2020 18:24
    +4
    Від 0:5 до 7:5. Невже не можна було так грати спочатку.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 06.02.2020 18:00
    +4
    Еліна повинна втомити,а потім задушити!) Анаконда!)))
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    +4
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 06.02.2020 16:48
    +4
    COME ON
    Ссылка
    Ruslan55
    online
      Ruslan55, 06.02.2020 18:55
    +3
    Таку Томову, крім Еліни і можливо Даяни точно ніхто б не обіграв сьогодні..(із тих тенісисток що є в Естонії, та і в Люксембузі теж)
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 06.02.2020 18:41
    +3
    Цікаво,а хтось може пояснити чому матчі проходять в Естонії,де трансляція є лиш з центрального корту? Що це за знущання над вболівальниками,ми в якому столітті живем? Ще й країна Євросоюзу,між іншим
    Ссылка
    Олег Татаринов
    online
      Олег Татаринов, 06.02.2020 16:55
    +3
    У нас такая грядка сейчас
    Мы должны быть в ТОПЕ !
    Ссылка
    Звичайно Я
    online
    Звичайно Я, 06.02.2020 20:10
    +2
    MOLODCI !!!!
    SUPER !!!
    SLAVA UKRAJINI !!!!
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.02.2020 18:21
    +2
    То просто пи...ць. Може вона хоче так відімстити всім, хто наїжджав на неї.
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    olya403
    online
      olya403, 06.02.2020 17:07
    +2
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    на майскоре є. А от на рахунок "дири" - погоджуюсь
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