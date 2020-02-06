Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Если потребуется, сыграем решающую пару со Свитолиной»

В первом матче Кубка Федерации Украина сыграет против Болгарии

  • 06.02.2020 15:23
  • 1065 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Если потребуется, сыграем решающую пару со Свитолиной»
© Jimmie48. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала Sport.ua о готовности выступать за сборную Украины на Кубке Федерации 2020:

– Готова к матчам за сборную?
– Да, я подготовилась. Надеюсь, что полностью готова сыграть.

– Как после жаркой Австралии приезжать в более холодный климат?
– Пару дней заняла акклиматизация, но в общем чувствовала себя хорошо.

– Ты приехала в Таллинн со своим тренером. Кто был инициатором этого решения?
– Конечно же, это была я. Так как я здесь нахожусь без родителей, я захотела, чтобы со мной поехал тренер. Кроме того, что я играю в Кубке Федерации, мы еще тренируем те вещи, которые понадобятся во время индивидуальных турниров.

– Готова сыграть против всех команд-соперниц одиночные матчи?
– Сколько потребуется сыграть матчей для страны, столько я и сыграю. 

– Что скажешь насчет выступления в паре?
– Все может быть. Если это будет важная парная встреча, то мы, скорее всего, будем играть ее с Элиной. Не могу об этом утверждать прямо сейчас, но если это будет действительно решающая парная встреча, то повторюсь, что мы будем играть ее со Свитолиной.

Напомним, сборная Украины в четверг, 6 февраля, начнет турнир поединком против Болгарии. Начало игрового дня – в 16:00 по Киеву.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Publius
    online
      Publius, 06.02.2020 15:52
    +1
    Даяна молодец, видно, что гражданка своей страны. Причем еще с прошлого года видно. Здоровья, удачи и спортивных успехов!
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 06.02.2020 15:52
    +1
    Даяна молодец, видно, что гражданка своей страны. Причем еще с прошлого года видно. Здоровья, удачи и спортивных успехов!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности