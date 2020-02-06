Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Если потребуется, сыграем решающую пару со Свитолиной»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала Sport.ua о готовности выступать за сборную Украины на Кубке Федерации 2020:

– Готова к матчам за сборную?

– Да, я подготовилась. Надеюсь, что полностью готова сыграть.

– Как после жаркой Австралии приезжать в более холодный климат?

– Пару дней заняла акклиматизация, но в общем чувствовала себя хорошо.

– Ты приехала в Таллинн со своим тренером. Кто был инициатором этого решения?

– Конечно же, это была я. Так как я здесь нахожусь без родителей, я захотела, чтобы со мной поехал тренер. Кроме того, что я играю в Кубке Федерации, мы еще тренируем те вещи, которые понадобятся во время индивидуальных турниров.

– Готова сыграть против всех команд-соперниц одиночные матчи?

– Сколько потребуется сыграть матчей для страны, столько я и сыграю.

– Что скажешь насчет выступления в паре?

– Все может быть. Если это будет важная парная встреча, то мы, скорее всего, будем играть ее с Элиной. Не могу об этом утверждать прямо сейчас, но если это будет действительно решающая парная встреча, то повторюсь, что мы будем играть ее со Свитолиной.

Напомним, сборная Украины в четверг, 6 февраля, начнет турнир поединком против Болгарии. Начало игрового дня – в 16:00 по Киеву.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна