Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «При счете 5:1 во втором сете вспомнился матч с Возняцки»

Украинка – о победе над Изабеллой Шиниковой

  • 06.02.2020 17:44
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «При счете 5:1 во втором сете вспомнился матч с Возняцки»
© ФТУ

Вторая ракетка Украины поделилась эмоциями после победного матча с Изабеллой Шиниковой.

- Было очень волнительно, особенно когда я начинала матч. Было много фанатов и все они, конечно же, сильно поддерживают и ожидают от тебя победы.

Первые пару геймов чувствовала, что была немного зажатой. Тем более, я давно не играла матчи. А последний поединок против Возняцки я, скажем откровенно, провалила. Поэтому было тяжеловато, но атмосфера выше всяких похвал. Особенно когда я выходила на корт, все болельщики начали громко меня поддерживать. Это было очень круто.

- Что можешь сказать о сопернице?
- Сегодня дело было не в тактике, а в ее непредсказуемости. Потому что Шиникова, в хорошем смысле этого слова, неадекватный игрок. Она может шлепнуть по мячу и он у нее залетит. Поэтому мне все время нужно было быть очень сфокусированной. Я сама привыкла нагнетать скорость, но с ней наоборот старалась сбавлять.

Все наши розыгрыши были в 2-3 мяча и тут либо она ошибается, либо я.

В первом сете я сделала два дроп-шота. Один выиграла, а после второго, почему-то, остановилась и не очень хорошо с него отыграла.

- В конце матча на твоей подаче было 0:30 и Саша Бажин попросил не терять концентрацию...
- Если честно, то не услышала, что мне сказал Саша. Я вела 5:1, у меня была небольшая «ностальгия» по матчу с Возняцки, когда я тоже вела 5:1 и проиграла. Все же это было давно, но в памяти все равно присутствует этот момент. Но фанаты продолжали меня поддерживать, и мне было легко вернуться в игру.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллина

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Источник — Sport.ua

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