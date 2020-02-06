Элина СВИТОЛИНА: «Один из первых случаев, когда я отыгралась с 0:5»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победного матча с Викторией Томовой в рамках поединка Кубка Федерации в Эстонии.

- В первом сете была достаточно тяжелая борьба. Были и хорошие моменты, и плохие. Какого-то ключевого момента, который бы изменил ход встречи, не было. Старалась сыграть лучше, чтобы сопернице было более неудобно. Получился достаточно тяжелый матч, но благодаря поддержке наших болельщиков удалось себя пересилить и победить.

- Часто ли удается отыграться с 0:5 на тай-брейках?

- В конце года я отыгралась с 1:5 (против Путинцевой в Чжэнчжоу - прим.), а с 0:5, наверное, один из первых случаев в моей карьере.

- Томова в первом сете играла очень цепко и практически не ошибалась.

- Это было ожидаемо. Как я говорила ранее, игроки, которые стоят ниже в рейтинге, всегда более раскованные. Им нечего терять, нужно подымать свой уровень. Но мне нужно было переломить ситуацию, я боролась и старалась найти слабые места в ее игре.

- С чем связаны четыре брейка в стартовых шести геймах второй партии?

- Где-то она устала, где-то я. Возможно, я сыграла пару мячей невнимательно, была пара неудачных моментов. Но такое случается.

- Сегодня вы часто выходили к сетке, это был план на игру?

- Это часть моей игры, я работаю над выходами к сетке, над добиванием. Очень хочется еще больше розыгрышей закрывать у сетки.

- Гаэль помогает тренировать эти элементы?

- Мы с ним тренируемся, потому что ему тоже этого не хватает.

- Ожидать от вас слэм-данк смешов в стиле Монфиса в ближайшее будущее?

- (смеется) Нет, я не по этой части, но он тоже хочет, чтобы у меня это как-то получилось.

Владимир Клепач из Таллина