Элина СВИТОЛИНА: «Соперницы с низким рейтингом будут играть раскованно»

Первая ракетка Украины – о матче против Болгарии

  • 06.02.2020 16:09
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Элина СВИТОЛИНА: «Соперницы с низким рейтингом будут играть раскованно»
© btu.org.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о готовности к матчам Кубка Федерации.

- Как прошла подготовка к Кубку Федерации?
- Все отлично, не считая того, что Марта получила повреждение. Немножко обидно, ведь хотелось, чтобы все были здоровы и были готовы вступить в бой.

Но сегодня ей уже лучше, она тренировалась. Поэтому наш боевой дух на высоте, мы готовы играть и побеждать.

- Готовы в случае чего заменить Костюк в паре, ведь она изначально считалась там ключевым игроком?
- У нас большой выбор теннисисток, есть разные комбинации. Будем смотреть по состоянию, по желанию. Я давно не играла парные соревнования, но, в принципе, готова.

- Насколько тяжело было перестраиваться на Кубок Федерации после турниров в Австралии.
- В теннисе у нас нет времени для перестроения с одного турнир на другой. У меня было достаточно времени, так как я рано покинула Открытый чемпионат Австралии. Было время немного отдохнуть и быть готовой к матчам за сборную.

- Насколько тяжело будет настраиваться на соперниц, которые значительно ниже в рейтинге?
- Это всегда тяжело, ведь они играют более раскованно. Мы всей командой уже обсуждали, что против нас будут играть очень расслабленно и нужно быть сконцентрированными с первого мяча, чтобы держать давление и пытаться найти моменты, где можна взять матч под свой контроль. Так как уровень у них ниже, такие моменты будут, в эти моменты нужно поднять свой уровень игры, чтобы победить.

- Что можете сказать о покрытии?
- Покрытие специфическое, мяч достаточно тяжелый и на линиях очень быстро проскальзывает. Во время розыгрышей мяч останавливается и нужно доходить ногами. Но все в одних условиях, поэтому нужно быстро адаптироваться и быть готовыми к неожиданностям.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна

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Источник — Sport.ua

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