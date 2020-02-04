ФІЛІМА: «Ступінь серйозності травми Марти Костюк поки невідомий»

Капітан збірної України поділився очікуваннями від матчів Кубка Федерації

  • 04.02.2020 14:25
  • 1393 просмотра
  • 1 комментарий
ФІЛІМА: «Ступінь серйозності травми Марти Костюк поки невідомий»
© Укрінформ. Михайло Філіма

Капітан жіночої збірної України по тенісу розповів про підготовку команди до матчів Кубка Федерації, а також про несподівану травму Марти Костюк на тренуванні.

- Розкажіть, які зміни в складах команд сталися перед початком змагань.
- За збірну Хорватії не зіграють ні Петра Мартич, ні Донна Векич, а також другий номер (Тена Лукаш - прим.), який був в заявці. В збірній Болгарії жодних замін не було.
Що стосується іншої групи, то не приїхала лідерка грецької збірної Марія Саккарі, також не приїхав перший номер збірної Австрії Барбара Хаас. У складі збірної Естонії зіграє Анетт Контавейт, Кайї Канепі не буде.
Також в нас відбулася заміна, Марта Костюк виступить замість травмованої Катерини Козлової.

- Що можете сказати про покриття корту після першого тренування?
- Комфортне покриття, середня швидкість, навіть трохи ближче до швидкого харду. М'ячі важкі, не розумію, чому був саме такий вибір (Babolat Team - прим.). В Babolat є декілька моделей, які набагато кращі за своїми показниками.
Важко сказати, чи для когось це буде серйозним недоліком. Думаю, що для нас це навіть краще, адже наші дівчата грають в швидкий теніс.

- Сьогодні під час тренування травмувалася Марта Костюк (підвернула гомілкостоп при грі біля сітки - прим.). Чи відомий вже ступінь серйозності травми?
- Думаю, що більш точно будемо знати вже завтра. Сподіваюся, що вона буде готова на четвер, можливо, на п'ятницю.

- Спочатку здалося, що травма дуже серйозна..
- Так, вона досить емоційно відреагувала. Медичний штаб також очікував гіршого, але жодних синців чи набряків немає. Подивимося після ночі, завтра буде відомо трохи більше.

- На яких кортах збірна України зіграє свої матчі?
- Наша команда буде грати обидва матчі групи на першому корті, на центральному – відбуватиметься повноцінна телевізійна трансляція матчів за участі збірної Естонії. В плей-офф вже все буде залежати від того, на яку команду ми вийдемо. Сподіваюся, що ми там будемо. До прикладу, якщо Естонія вийде в плей-оф, а ми не будемо грати з ними, то і третій матч доведеться провести не на центральному корті.

- Що можете сказати про організаційні питання щодо турніру?
- Все добре, комфортні зали, комфортна температура. Гарний готель, від якого їхати всього 10 хвилин до спортивного центру, де відбуваються змагання. Все поруч, нас влаштовує.
 

- Мало хто очікував, що в Естонію приїдуть Леся Цуренко і Катаріна Завацька. Як вони проявили себе під час перших тренувань.
- Наразі в нас тільки другий день. В неділю тренувалася тільки Даяна, а вчора вже підтягнулися всі інші дівчата. Цуренко і Завацька тренуються в штатному режимі, готові грати. В них все добре. 

- Чи можна вже зараз сказати, кого ми будемо ставити на пару?
- Буду вирішувати це завтра. Планував ставити Марту Костюк, спробувати 2-3 варіанти комбінацій. Все буде залежати від її стану. Сподіваюся, що з нею все буде добре.

Збірна України 6-го лютого зіграє проти Болгарії, а 7-го - з Хорватією.

Володимир КЛЕПАЧ із Таллінна

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
      vital, 04.02.2020 14:40
    +2
    Якось не радують новини з Естонії - парниця Марта через можливу травму під питанням. Ще й телетрансляція під питанням, бо наші гратимуть не на центральному корті.
    Здоров'я нашим дівчатам і розуму тренерському штабу, щоб самі себе не перехитрували, плануючи стратегію на ігри.
    Ссылка
    vital
      vital, 04.02.2020 14:40
    +2
    Якось не радують новини з Естонії - парниця Марта через можливу травму під питанням. Ще й телетрансляція під питанням, бо наші гратимуть не на центральному корті.
    Здоров'я нашим дівчатам і розуму тренерському штабу, щоб самі себе не перехитрували, плануючи стратегію на ігри.
    Ссылка
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