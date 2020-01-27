Кубок Федерации. Известно расписание матчей сборной Украины в Таллинне

Украинки сыграют против Болгарии и Хорватии

  • 27.01.2020 20:43
  • 1228 просмотров
  • 1 комментарий
Кубок Федерации. Известно расписание матчей сборной Украины в Таллинне
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

На следующей неделе сборную Украины ждут матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Поединки пройдут в Таллинне.

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Таллинне:

- 6 февраля, в четверг, в 16:00 (по местному времени) - матч против сборной Болгарии
- 7 февраля, в пятницу, в 16:00 (по местному времени) - матч против сборной Хорватии

В субботу, 8 февраля в 13:00, пройдут поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).

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Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    pozitiv
    online
      pozitiv, 27.01.2020 21:25
    +2
    Ну що, в плей-офф світової группи))))
    Ссылка
    pozitiv
    online
      pozitiv, 27.01.2020 21:25
    +2
    Ну що, в плей-офф світової группи))))
    Ссылка
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