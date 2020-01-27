Кубок Федерации. Известно расписание матчей сборной Украины в Таллинне

На следующей неделе сборную Украины ждут матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Поединки пройдут в Таллинне.

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Таллинне:

- 6 февраля, в четверг, в 16:00 (по местному времени) - матч против сборной Болгарии

- 7 февраля, в пятницу, в 16:00 (по местному времени) - матч против сборной Хорватии

В субботу, 8 февраля в 13:00, пройдут поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).