Кубок Федерации. Известно расписание матчей сборной Украины в Таллинне

На следующей неделе сборную Украины ждут матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Поединки пройдут в Таллинне.
Стало известно расписание матчей сборной Украины в Таллинне:
- 6 февраля, в четверг, в 16:00 (по местному времени) - матч против сборной Болгарии
- 7 февраля, в пятницу, в 16:00 (по местному времени) - матч против сборной Хорватии
В субботу, 8 февраля в 13:00, пройдут поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).
Источник — Федерация тенниса Украины
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