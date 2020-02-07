Кубок Федерации. Результаты матчей 6 февраля. Италия справилась с Эстонией

6 февраля состоялись матчи второго игрового дня Кубка Федерации 2020. Ниже приведены их результаты.
Команды ведут борьбу за путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.
Кубок Федерации 2020.
Евроафриканская зона. Группа 1.
Группа A.
05.02. Хорватия – Болгария – 2:1
06.02. Украина – Болгария – 3:0
07.02. Украина – Хорватия
Группа B.
05.02. Италия – Австрия – 3:0
05.02. Эстония – Греция – 1:2
06.02. Австрия – Греция – 2:1
06.02. Италия – Эстония – 2:1
07.02. Эстония – Австрия
07.02. Италия – Греция
Группа A2.
05.02. Швеция – Люксембург – 2:1
06.02. Сербия – Люксембург – 2:1
07.02. Сербия – Швеция
Группа B2
05.02. Турция – Словения – 1:2
06.02. Польша – Словения – 2:1
07.02. Польша – Турция
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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