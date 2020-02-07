Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Третий день не очень хорошо себя чувствую»

Вторая ракетка Украины – о победе над Леей Бошкович из Хорватии

  • 07.02.2020 18:17
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Третий день не очень хорошо себя чувствую»
© ФТУ. Даяна Ястремская

Сегодня Даяна Ястремская со счетом 6:4 и 6:4 обыграла Лею Бошкович из Хорватии и вывела сборную Украины вперед в противостоянии с Хорватией на Кубке Федерации в Таллине.

Ястремская поделилась впечатлениями от матча:

- Насколько сегодняшний матч был тяжелее, чем вчерашний?
- Сегодня соперница была более вариативной, более стабильной. Только из-за этого матч был сложнее. Я должна была быть более терпеливой, и более разнообразной на корте.

Сегодня мне было тяжелее играть физически. Уже третий день я себя не очень хорошо чувствую. Что-то здоровье меня подводит. Вроде бы и нет температуры, но небольшая ломота в теле присутствует. Кроме этого проблем нет.

- В концовке второго сета ты подбежала к трибунам и сказала, что немного «устала».. Это помогает?
- Это было после очень длинного розыгрыша… Но если честно, это не помогает, просто выпустила пар и пошла играть дальше более дисциплинированно.

- Саша Баин (тренер Даяны - прим.) почти всю игру подбадривал тебя и говорил, что ты все правильно делаешь. Но просил не терять концентрации.
- Да, сегодня было тяжело с этим, потому что результат матча зависел только от меня. Мне нужно было играть более четко, более стабильно. И местами мне хотелось делать свои удары и розыгрыши в два раза красивее. Когда мне было комфортно, мне хотелось добавлять, но это особо и не нужно было делать. 

Как говорит Саша: «Это Кубок Федерации, здесь можно и потренироваться» (улыбается).

- Что уже думала о возможных соперницах по стыковым матчам?
- Об этом сейчас не задумываюсь. Мне говорят, играю ли я в этот и день и только тогда и изучаю будущую оппонентку.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллина

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Источник — Sport.ua

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