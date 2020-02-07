Ястремская справилась с 300-ракеткой мира из Хорватии

Вторая ракетка Украины победила Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4

  • 07.02.2020 17:32
  • 1893 просмотра
  • 1 комментарий
Ястремская справилась с 300-ракеткой мира из Хорватии
© Sport.ua

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В третьем туре Украина играет против сборной Хорватии.

В первом матче Даяна Ястремская (WTA 26) победила 300-ю ракетку мира Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4. Вскоре на корт выйдут Элина Свитолина и Яна Фетт.

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Украина – Хорватия – 1:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Матч 2. Элина Свитолина – Яна Фетт

Матч 3. Парный поединок (Цуренко и Завацкая или Костюк)

 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 17:41
    0
    наши приехали в Эстонию курортным настроем а девченкам-соперницам есть что доказывать и они не собираются сдаваться
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 17:41
    0
    наши приехали в Эстонию курортным настроем а девченкам-соперницам есть что доказывать и они не собираются сдаваться
    Ссылка
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