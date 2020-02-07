Элина СВИТОЛИНА: «Во втором сете упустила свои возможности»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала непростую победу над Яной Фетт из Хорватии в рамках Кубка Федерации.

- Почему сегодня не удалось завершить матч в двух сетах?

- Во втором сете я упустила возможности, где можно было завладеть инициативой и отыграть более уверенно и без ошибок. Она лучше отыграла при счете 4:3. Это добавило ей уверенности перед подачей на второй сет.

- Когда появилось ощущение, что соперница устала? Еще в первой партии на это было похоже.

- Больше в третьем сете. В концовке второго сета она сыграла на одном дыхании.

- Вы несколько раз поймали Фетт обводящими ударами, но и сами частенько выходили к сетке...

- Да, она очень неудобно доставала мячи резаными ударами. Мне нужно было выходить к сетке и больше заканчивать розыгрыши там. Некоторые удары мне нужно было слать немножко жестче, иначе это давало ей возможность перехватить инициативу и отыграть чуть.

- Даяна вчера сказала, что если бы нужно было сыграть решающую пару, то она бы играла с вами. Если бы сегодня был проигрыш в одиночке, оставались ли силы на парную встречу?.

- Конечно, я готова играть любые матчи. Но я считаю, что у нас ровная команда и у капитана есть много различных вариантов. Любая парная комбинация будет достаточно сильной.

- Завтра играть с Эстонией, готовы сразиться с Контавейт?

- Будем сегодня разговаривать, кто в каком состоянии, у нас есть выбор хороших теннисисток и это радует.

С Контавейт я тренировалась, а также сыграла один победный матч (Рим-2018 - прим).

Владимир КЛЕПАЧ из Таллина