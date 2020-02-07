Свитолина принесла победу Украине над Хорватией в Кубке Федерации

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне провела матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В третьем туре Украина обыграла сборную Хорватии (2:0).

В первом матче Даяна Ястремская (WTA 26) победила 300-ю ракетку мира Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4.

А затем Элина Свитолина (WTA 4) принесла победное очко Украине! Счет напряженного матча против Яны Фетт (234 ракетка мира) – 6:3, 3:6, 6:1.

Парная встреча особой роли не играет, но будет сыграна.

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Украина – Хорватия – 2:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Матч 2. Элина Свитолина – Яна Фетт – 6:3, 3:6, 6:1

Матч 3. Катарина Завацкая / Марта Костюк

Теперь в стыковых матчах 8 февраля Украина сыграет против Эстонии, а Италия померяется силами с Хорватией. Победители этих матчей выйдут в квалификацию Кубка Федерации 2021.