Виктория ТОМОВА: «Очень довольна своей игрой в матче против Свитолиной»

Болгарская теннисистка подвела итоги поражения от украинской спортсменки в Кубке Федерации

  • 07.02.2020 15:46
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Виктория ТОМОВА: «Очень довольна своей игрой в матче против Свитолиной»
© Sport.ua. Виктория Томова

Первая ракетка Болгарии Виктория Томова прокомментировала поражение в матче против лидера сборной Украины Элины Свитолиной.

- Против Элины я сыграла на солидном уровне, особенно начиная со счета 1:4 в первом сете. Очень довольна своим вчерашним выступлением, потому что играть за свою страну — это совсем другие эмоции. Ты постоянно под давлением, постоянно нужно показывать свой максимум.

Я имела несколько шансов, чего только стоит 0:5 на тай-брейке стартовой партии. К сожалению, я не воспользовалась своими возможностями, но она очень опытная теннисистка.

Со Свитолиной мы играли еще на юниорском уровне, наши матчи были очень близкими. Однажды я проиграла в трех сетах, а в другом матче, когда нам было лет по 14, я ее обыграла также в трех партиях. Было очень приятно снова сыграть против Элины  

- Вы не играли парную встречу против Украины, с чем это было связано?
- Наш тренер принял решение дать шанс более молодым теннисистам, чтобы они получили больше опыта на высоком уровне.

Парный матч все равно ничего не решал в турнирных раскладах. Думаю, это было отличное решение со стороны капитана.

- Жребий группового раунда для вашей сборной тяжело назвать удачным...
- Тяжело с вами не согласиться. И это еще за Хорватию не играли Мартич и Векич (теннисистки из топ-25 мирового рейтинга — прим. ред.). Ослабленный состав хорваток был отличным шансом для нас, но, к сожалению, мы им не смогли воспользоваться в первый игровой день. Проигранная одиночная встреча вторых номером поставила нас в затруднительное положение.

Завтра постараемся сделать все, что он нас зависит, чтобы остаться в этой группе.

Отметим, что сборная Болгарии в субботу сыграет поединок за право остаться в Первой мировой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации против худшей команды из параллельной группы.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллина

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Источник — Sport.ua

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