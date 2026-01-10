Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч Кубка Англии

В субботу, 10 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Сандерлендом». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и закончилась ничьей 1:1 в основное время и поражением хозяев поля в серии пенальти – 0:3.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле 104 минуты, но не сумел отличиться результативными действиями.

Однако статистический портал WhoScored оценил перфоманс левого защитника в 7,6 баллов из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в матче.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Сандерленда» Энцо Ле Фе, который забил гол и получил оценку 8,3.

Оценки игроков за матч Эвертон – Сандерленд: