  4. Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч Кубка Англии
Англия
10 января 2026, 17:47 | Обновлено 10 января 2026, 17:52
Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч Кубка Англии

Эвертон вылетел от Сандерленда в серии пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 10 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Сандерлендом». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и закончилась ничьей 1:1 в основное время и поражением хозяев поля в серии пенальти – 0:3.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле 104 минуты, но не сумел отличиться результативными действиями.

Однако статистический портал WhoScored оценил перфоманс левого защитника в 7,6 баллов из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в матче.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Сандерленда» Энцо Ле Фе, который забил гол и получил оценку 8,3.

Оценки игроков за матч Эвертон – Сандерленд:

Сандерленд Эвертон Кубок Англии по футболу Виталий Миколенко оценки WhoScored Энцо Ле Фе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
