Шахтер – Риека. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций
18 декабря в 22:00 проходит матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.
Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.
Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции.
Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (к), Очеретько, Назарина.
Запас: Твардовский, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Бондаренко, Лукас, Кауан Элиас, Мейреллиш.
