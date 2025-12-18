Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
18 декабря 2025, 22:09 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:12
Шахтер – Риека. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций

18 декабря 2025, 22:09 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:12
Шахтер – Риека. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в 22:00 проходит матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.

Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции.

Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (к), Очеретько, Назарина.

Запас: Твардовский, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Бондаренко, Лукас, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Шахтер – Риека. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа
Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену
Риека Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Риека видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
