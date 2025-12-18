В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси».

Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sport.

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция