Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 20 декабря в 14:30
В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси».
Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sport.
