  4. Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
20.12.2025 14:30 - : -
Челси
Англия
18 декабря 2025, 20:18 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:11
27
0

Матч состоится 20 декабря в 14:30

18 декабря 2025, 20:18 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:11
27
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл – Челси

В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси».

Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sport.

Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Ньюкасл - Челси
