Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
В субботу, 20 декабря, «Ньюкасл» и «Челси» выдали невероятный матч в 17-м туре Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Хозяева благодаря дублю Ника Вольтемаде при комфортном преимуществе ушли на перерыв.
«Пенсионеры» включились во втором тайме и совершили эффектный камбэк: сначала Рис Джеймс положил «конфетку» со штрафного, затем второй гол последовал с ассиста голкипера.
После ничейного результата (2:2) «Челси» занимает четвертое место (29 очков), «Ньюкасл» – 11-е (23 очка).
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря
«Ньюкасл» – «Челси» – 2:2
Голы: Вольтемаде, 4, 20 – Джеймс, 49, Педро, 66
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева
Украинский хавбек провел на поле 67 минут