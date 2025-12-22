Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Чемпионат Англии
Ньюкасл
20.12.2025 14:30 – FT 2 : 2
Челси
Англия
12
0

Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 декабря, «Ньюкасл» и «Челси» выдали невероятный матч в 17-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Хозяева благодаря дублю Ника Вольтемаде при комфортном преимуществе ушли на перерыв.

«Пенсионеры» включились во втором тайме и совершили эффектный камбэк: сначала Рис Джеймс положил «конфетку» со штрафного, затем второй гол последовал с ассиста голкипера.

После ничейного результата (2:2) «Челси» занимает четвертое место (29 очков), «Ньюкасл» – 11-е (23 очка).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Ньюкасл» – «Челси» – 2:2

Голы: Вольтемаде, 4, 20 – Джеймс, 49, Педро, 66

Видео голов и обзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Роберт Санчес.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл).
Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рис Джеймс Челси Ньюкасл - Челси Роберт Санчес Жоао Педро Жункейра Ник Вольтемаде видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
