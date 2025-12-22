В субботу, 20 декабря, «Ньюкасл» и «Челси» выдали невероятный матч в 17-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Хозяева благодаря дублю Ника Вольтемаде при комфортном преимуществе ушли на перерыв.

«Пенсионеры» включились во втором тайме и совершили эффектный камбэк: сначала Рис Джеймс положил «конфетку» со штрафного, затем второй гол последовал с ассиста голкипера.

После ничейного результата (2:2) «Челси» занимает четвертое место (29 очков), «Ньюкасл» – 11-е (23 очка).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Ньюкасл» – «Челси» – 2:2

Голы: Вольтемаде, 4, 20 – Джеймс, 49, Педро, 66

Видео голов и обзор матча: