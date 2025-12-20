Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЕСКА о камбэке с Ньюкаслом: «Не многие команды способны на такое»
Чемпионат Англии
Ньюкасл
20.12.2025 14:30 – FT 2 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 декабря 2025, 18:25 | Обновлено 20 декабря 2025, 18:26
135
0

МАРЕСКА о камбэке с Ньюкаслом: «Не многие команды способны на такое»

Тренер «Челси» отметил характер своей команды

20 декабря 2025, 18:25 | Обновлено 20 декабря 2025, 18:26
135
0
МАРЕСКА о камбэке с Ньюкаслом: «Не многие команды способны на такое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска пообщался с СМИ после ничьей в матче 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» – 2:2.

– Эдди Хау считает, что «Ньюкасл» заслуживал победы. Вы с ним согласны?

– Я думаю, после первого тайма они точно заслуживали выиграть. С моей точки зрения, после второго тайма мы заслуживали победу. Это моя точка зрения. После того как мы забили второй гол, у нас было три или четыре чистых момента, чтобы забить еще один. У них был один момент с Барнсом, это единственный, который я помню как настоящий шанс. Но в целом, я думаю, что ничья – правильный результат.

– Почему первый тайм был таким плохим?

– Мы что-то изменили на перерыве, мы скорректировали некоторые вещи. Но в целом, я думаю, что на этом стадионе, когда проигрываешь 0:2 в первом тайме, отыграться нелегко для любой команды.

– Насколько важен был Рис Джеймс?

– Он снова провел топовый матч. Играл час в роли полузащитника, а последние полчаса – на своем месте в обороне. Снова же, он делает фантастическую работу не только благодаря голу, а в целом, и мы рады за него.

– Это была тяжелая неделя для команды. Что вы и команда узнали за это время?

– На прошлой неделе мы победили «Эвертон», за неделю дошли до полуфинала, а сегодня отыгрались и сыграли вничью на выезде с «Ньюкаслом». Это важный результат. Но всегда есть чему учиться. Сегодня много чего можно вынести из первого тайма. Но я также доволен реакцией игроков.

– У вас очень молодая команда. Когда приезжаете на такие стадионы, как «Ньюкасл», очень тяжело – могут ли старшие игроки помочь команде своим опытом в таких условиях?

– Да, безусловно. Потому что, наверное, они лучше знают, как справляться с этим шумом или такой ситуацией. Но я думаю, что те, кто у нас есть, также отлично справляются с этим.

– Проигрывать 0:2 в первом тайме – насколько глубоко вам и игрокам пришлось копать, чтобы сравнять счет?

– Да, именно это было мое послание в конце игры. Безусловно, в первом тайме есть моменты, которые можно сделать лучше. Но то, что они показали во втором тайме – характер, сплоченность – ими нужно гордиться. Потому что вы лучше меня знаете: здесь, в «Ньюкасле», проигрывать 0:2 на выезде, при этом шуме, атмосфере – это нелегко. Не многие команды могут так сделать, а они смогли.

– Энцо, для вас эта неделя была сложной политически. Показывает ли эта игра и отыгрыш, что игроки все еще на вашей стороне?

– Моя прошлая неделя не была сложной. Она была хорошей. Мы победили «Эвертон», победили «Кардифф» и сыграли вничью с «Ньюкаслом» на выезде. Поэтому с точки зрения результатов я доволен. Конечно, есть моменты, которые можно делать лучше. Но я думаю, что мы движемся в правильном направлении.

– Что вы сказали игрокам на перерыве, чтобы получить такую реакцию во втором тайме?

– Сообщение на перерыве было таким: даже если мы проигрывали 0:2 в первом тайме и игра не была хорошей, с лавки я видел, что план, который мы подготовили, правильный. Так что в первом тайме мое сообщение было: продолжайте доверять тому, что мы делаем. Нужно забить первый гол, и если мы сможем это сделать, у нас будет шанс выиграть игру. Это было мое сообщение на перерыве.

– Так в раздевалке не было сердитых слов?

– Нет, нет, нет. Много раз такое происходило, обещаю, но не сегодня.

– Почему вас предупредили желтой карточкой?

– Лучше так… Я просто жаловался, потому что тот же фол для нас был желтой карточкой, а они сделали точно такой же фол трижды. Сделать фол сзади – и желтой карточки нет. Так что я просто жаловался, почему за один и тот же фол одна команда получает желтую карточку, а другая – нет. Вот почему я пожаловался судье.

По теме:
АПЛ: Брентфорд с Ярмолюком победил, ничьи в матчах Борнмута и Брайтона
Манчестер Сити с дублем Холанда разгромил Вест Хэм и вышел на первое место
Холанд забил 10 голов в АПЛ в ворота Вест Хэма. Забивал ли кому-то больше?
Энцо Мареска Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Иван Чирко Источник: Football London
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 20 декабря 2025, 08:49 16
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Батагов заинтересовал португальский гранд

Один из лучших легионеров Премьер-лиги продолжит карьеру в Карпатах
Футбол | 20 декабря 2025, 11:13 3
Один из лучших легионеров Премьер-лиги продолжит карьеру в Карпатах
Один из лучших легионеров Премьер-лиги продолжит карьеру в Карпатах

Львовский клуб заинтересован в приобретении форварда из Гамбии Бабукарра Фаала

Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Реал готовит топовый трансферной этой зимой. Серьезная сумма
Футбол | 20.12.2025, 17:07
Реал готовит топовый трансферной этой зимой. Серьезная сумма
Реал готовит топовый трансферной этой зимой. Серьезная сумма
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20.12.2025, 09:44
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 10
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 12
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 44
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем