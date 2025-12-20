МАРЕСКА о камбэке с Ньюкаслом: «Не многие команды способны на такое»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска пообщался с СМИ после ничьей в матче 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» – 2:2.

– Эдди Хау считает, что «Ньюкасл» заслуживал победы. Вы с ним согласны?

– Я думаю, после первого тайма они точно заслуживали выиграть. С моей точки зрения, после второго тайма мы заслуживали победу. Это моя точка зрения. После того как мы забили второй гол, у нас было три или четыре чистых момента, чтобы забить еще один. У них был один момент с Барнсом, это единственный, который я помню как настоящий шанс. Но в целом, я думаю, что ничья – правильный результат.

– Почему первый тайм был таким плохим?

– Мы что-то изменили на перерыве, мы скорректировали некоторые вещи. Но в целом, я думаю, что на этом стадионе, когда проигрываешь 0:2 в первом тайме, отыграться нелегко для любой команды.

– Насколько важен был Рис Джеймс?

– Он снова провел топовый матч. Играл час в роли полузащитника, а последние полчаса – на своем месте в обороне. Снова же, он делает фантастическую работу не только благодаря голу, а в целом, и мы рады за него.

– Это была тяжелая неделя для команды. Что вы и команда узнали за это время?

– На прошлой неделе мы победили «Эвертон», за неделю дошли до полуфинала, а сегодня отыгрались и сыграли вничью на выезде с «Ньюкаслом». Это важный результат. Но всегда есть чему учиться. Сегодня много чего можно вынести из первого тайма. Но я также доволен реакцией игроков.

– У вас очень молодая команда. Когда приезжаете на такие стадионы, как «Ньюкасл», очень тяжело – могут ли старшие игроки помочь команде своим опытом в таких условиях?

– Да, безусловно. Потому что, наверное, они лучше знают, как справляться с этим шумом или такой ситуацией. Но я думаю, что те, кто у нас есть, также отлично справляются с этим.

– Проигрывать 0:2 в первом тайме – насколько глубоко вам и игрокам пришлось копать, чтобы сравнять счет?

– Да, именно это было мое послание в конце игры. Безусловно, в первом тайме есть моменты, которые можно сделать лучше. Но то, что они показали во втором тайме – характер, сплоченность – ими нужно гордиться. Потому что вы лучше меня знаете: здесь, в «Ньюкасле», проигрывать 0:2 на выезде, при этом шуме, атмосфере – это нелегко. Не многие команды могут так сделать, а они смогли.

– Энцо, для вас эта неделя была сложной политически. Показывает ли эта игра и отыгрыш, что игроки все еще на вашей стороне?

– Моя прошлая неделя не была сложной. Она была хорошей. Мы победили «Эвертон», победили «Кардифф» и сыграли вничью с «Ньюкаслом» на выезде. Поэтому с точки зрения результатов я доволен. Конечно, есть моменты, которые можно делать лучше. Но я думаю, что мы движемся в правильном направлении.

– Что вы сказали игрокам на перерыве, чтобы получить такую реакцию во втором тайме?

– Сообщение на перерыве было таким: даже если мы проигрывали 0:2 в первом тайме и игра не была хорошей, с лавки я видел, что план, который мы подготовили, правильный. Так что в первом тайме мое сообщение было: продолжайте доверять тому, что мы делаем. Нужно забить первый гол, и если мы сможем это сделать, у нас будет шанс выиграть игру. Это было мое сообщение на перерыве.

– Так в раздевалке не было сердитых слов?

– Нет, нет, нет. Много раз такое происходило, обещаю, но не сегодня.

– Почему вас предупредили желтой карточкой?

– Лучше так… Я просто жаловался, потому что тот же фол для нас был желтой карточкой, а они сделали точно такой же фол трижды. Сделать фол сзади – и желтой карточки нет. Так что я просто жаловался, почему за один и тот же фол одна команда получает желтую карточку, а другая – нет. Вот почему я пожаловался судье.