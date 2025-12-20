Ассист кипера и шедевр со штрафного. Ньюкасл и Челси выдали голевое шоу

В субботу, 20 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и лондонским «Челси».

Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сначала дубль за «сорок» оформил немецкий форвард Ник Вольтемаде, а затем «синие» сравняли счет благодаря шикарному удару Рис Джеймса со штрафного и голу Жоао Педро после ассиста вратаря Роберта Санчеса.

Английская Премьер-лига 2025/26. 17-й тур, 20 декабря

Ньюкасл – Челси – 2:2

Голы: Вольтемаде, 4, 20 – Джеймс, 49, Педро, 66