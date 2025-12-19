Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
20.12.2025 14:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 декабря 2025, 11:23 |
118
0

Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 декабря в 14:30 по Киеву

19 декабря 2025, 11:23 |
118
0
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ньюкасл

В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Ньюкасл

Сороки в текущем сезоне не выглядят очень уверенно. После 16 туров Премьер-лиги на их счету есть 22 зачетных пункта, которые позволяют находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. От места в топ-5 команду отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» прошел в полуфинал, где встретится с «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов за 6 туров англичанам удалось завоевать 10 зачетных пунктов. Такие результаты позволяют клубу находиться на 12-й строчке общей турнирной, отставая от топ-8 на 2 очка.

Челси

Для действующих чемпионов мира сезон также проходит довольно сумбурно. Хотя в Премьер-лиге они выглядят неплохо – после 16 туров команда получила 28 баллов, благодаря которым сейчас занимает 4 место турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», «синие» отстают на 8 баллов. В Кубке английской лиги лондонцы также квалифицировались в полуфинал, однако их будущий соперник пока неизвестен.

В Лиге чемпионов «Челси» также набрал 10 матчей за 6 игр, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных клуб пока находится на 13-й позиции общей таблицы.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый клуб одержал по 2 победы в основное время, а еще 1 игра завершилась вничью (однако тогда в серии пенальти выигрыш завоевал «Челси»).

Интересные факты

  • «Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.
  • В последних 6-х выездных играх «Челси» имеет только 2 победы.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Ньюкасла» продолжается уже 9 игр подряд. За это время клуб одержал 8 побед и один раз сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
20 декабря 2025 -
14:30
Челси
Обе забьют 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл Челси прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити считает, что Гвардиола покидает команду. Выбрали нового тренера
Футбол | 19 декабря 2025, 04:56 4
Ман Сити считает, что Гвардиола покидает команду. Выбрали нового тренера
Ман Сити считает, что Гвардиола покидает команду. Выбрали нового тренера

Мареска в топе приоритетов Манчестер Сити

Энрике отреагировал на вопрос о Сафонове после победы ПСЖ над Фламенго
Футбол | 18 декабря 2025, 15:51 0
Энрике отреагировал на вопрос о Сафонове после победы ПСЖ над Фламенго
Энрике отреагировал на вопрос о Сафонове после победы ПСЖ над Фламенго

Парижский клуб оказался сильнее соперника из Бразилии в серии пенальти

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19.12.2025, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Футбол | 19.12.2025, 09:19
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Милевский рассказал, почему Ярмоленко не вызывается в сборную Украины
Футбол | 19.12.2025, 10:44
Милевский рассказал, почему Ярмоленко не вызывается в сборную Украины
Милевский рассказал, почему Ярмоленко не вызывается в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 54
Футбол
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 23
Футбол
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем