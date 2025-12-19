В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Ньюкасл

Сороки в текущем сезоне не выглядят очень уверенно. После 16 туров Премьер-лиги на их счету есть 22 зачетных пункта, которые позволяют находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. От места в топ-5 команду отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» прошел в полуфинал, где встретится с «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов за 6 туров англичанам удалось завоевать 10 зачетных пунктов. Такие результаты позволяют клубу находиться на 12-й строчке общей турнирной, отставая от топ-8 на 2 очка.

Челси

Для действующих чемпионов мира сезон также проходит довольно сумбурно. Хотя в Премьер-лиге они выглядят неплохо – после 16 туров команда получила 28 баллов, благодаря которым сейчас занимает 4 место турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», «синие» отстают на 8 баллов. В Кубке английской лиги лондонцы также квалифицировались в полуфинал, однако их будущий соперник пока неизвестен.

В Лиге чемпионов «Челси» также набрал 10 матчей за 6 игр, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных клуб пока находится на 13-й позиции общей таблицы.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый клуб одержал по 2 победы в основное время, а еще 1 игра завершилась вничью (однако тогда в серии пенальти выигрыш завоевал «Челси»).

Интересные факты

«Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.

В последних 6-х выездных играх «Челси» имеет только 2 победы.

Беспроигрышная домашняя серия «Ньюкасла» продолжается уже 9 игр подряд. За это время клуб одержал 8 побед и один раз сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55.