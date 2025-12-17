Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 15:38 | Обновлено 17 декабря 2025, 15:44
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор

К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» интересовалось двумя вратаря. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный гранд следил за двумя украинцами: Георгий Ермаков из «Маккаби Хайфа» и Александр Сапутин из луганской «Зари».

Между клубом и футболистами даже велись переговоры, но никого из них в команде не будет: вероятнее всего, что уже на предстоящих зимних сборах будет наигрываться Вячеслав Суркис, который сейчас выступает за команду U-19.

Ранее сообщалось о том, что Костюк провел важный разговор с легионером «Динамо».

Перець
Я вже з вересня пишу ,що пора його награвати
Мен Петров
Цілком прогнозовано.
Khafre
давно пора підключати Славу до першої команди. Вірю, що саме Костюк це зробить
Gargantua
это обычная история для трансферной политики Динамо
