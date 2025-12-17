Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис
Киевское «Динамо» интересовалось двумя вратаря. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, столичный гранд следил за двумя украинцами: Георгий Ермаков из «Маккаби Хайфа» и Александр Сапутин из луганской «Зари».
Между клубом и футболистами даже велись переговоры, но никого из них в команде не будет: вероятнее всего, что уже на предстоящих зимних сборах будет наигрываться Вячеслав Суркис, который сейчас выступает за команду U-19.
Ранее сообщалось о том, что Костюк провел важный разговор с легионером «Динамо».
