Костюк провел важный разговор с легионером Динамо. Известны подробности
Тренер киевского «Динамо» рассчитывает на Самбу Диалло
Украинский тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк провел разговор с сенегальским вингером Самбой Диалло. Об этом сообщает «Динамовец».
По информации источника, 50-летний специалист сообщил легионеру столичного клуба о том, что он рассчитывает на него, поэтому он отправится вместе с командой на зимние сборы.
В текущем сезоне Самба Диалло не провел ни одной минуты во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что Бленуце принял решение о будущем в «Динамо» и хочет обратиться в ФИФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даже Мбаппе оказался в заявке
Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился