Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 14:50 | Обновлено 17 декабря 2025, 15:54
Костюк провел важный разговор с легионером Динамо. Известны подробности

Тренер киевского «Динамо» рассчитывает на Самбу Диалло

Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Украинский тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк провел разговор с сенегальским вингером Самбой Диалло. Об этом сообщает «Динамовец».

По информации источника, 50-летний специалист сообщил легионеру столичного клуба о том, что он рассчитывает на него, поэтому он отправится вместе с командой на зимние сборы.

В текущем сезоне Самба Диалло не провел ни одной минуты во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Бленуце принял решение о будущем в «Динамо» и хочет обратиться в ФИФА.

Самба Диалло Игорь Костюк Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
