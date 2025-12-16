Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
15.12.2025 22:00 – FT 4 : 4
Борнмут
Англия
16 декабря 2025, 00:12 | Обновлено 16 декабря 2025, 00:27
Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги

Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут устроили яркую шоу (4:4) на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Амад Диалло забил гол на 13-й минуте. На 40-й минуте Антуан Семеньо сравнял счет для Борнмута. Бразильский хавбек Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте (2:1).

На старте второго тайма вишни перевернули игру. Эванилсон и Маркус Тавернье нанесли двойной удар по Красным Дьяволам (3:2).

За 10 минут до конца Бруну Фернандеш и Матеус Кунья сотворили камбек для МЮ (4:3). Однако на 84-й минуте для гостей отличился француз Эли Жуниор Крупи и подарил ничью Борнмуту (4:4).

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4

Голы: Диалло, 13, Каземиро, 45+4, Бруну Фернандеш, 77, Кунья, 79 – Семеньо, 40, Эванилсон, 46, Тавернье, 52, Крупи, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут), асcист Алекс Хименес.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут), асcист Маркус Таверньер.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут), асcист Адам Смит.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
