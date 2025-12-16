Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги зрители увидели 8 голов
Вечером 15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут устроили яркую шоу (4:4) на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Амад Диалло забил гол на 13-й минуте. На 40-й минуте Антуан Семеньо сравнял счет для Борнмута. Бразильский хавбек Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте (2:1).
На старте второго тайма вишни перевернули игру. Эванилсон и Маркус Тавернье нанесли двойной удар по Красным Дьяволам (3:2).
За 10 минут до конца Бруну Фернандеш и Матеус Кунья сотворили камбек для МЮ (4:3). Однако на 84-й минуте для гостей отличился француз Эли Жуниор Крупи и подарил ничью Борнмуту (4:4).
Топ-8 АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (34), Астон Вилла (33), Челси (28), Кристал Пэлас, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Сандерленд (по 26).
АПЛ. 16-й тур, 15 декабря
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4
Голы: Диалло, 13, Каземиро, 45+4, Бруну Фернандеш, 77, Кунья, 79 – Семеньо, 40, Эванилсон, 46, Тавернье, 52, Крупи, 84
Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро (Мартинес, 69), Хевен, Шоу (Доргу, 90+3), Диалло, Каземиро (Мейну, 61), Бруну Фернандеш, Далот, Мбемо (Зиркзе, 90+3), Маунт (Шешко, 69), Кунья
Борнмут: Петрович, Смит, Диаките, Сенеси, Трюффер, Тавернье (Брукс, 90+1), Адамс (Скотт, 5), Хименес, Клюйверт (Хилл, 90+1), Семеньо, Эванилсон (Крупи, 78)
Предупреждения: Далот, 43, Каземиро, 50 – Семеньо, 43, Сенеси, 76, Смит, 79
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре
Бывший тренер – о Стрельцове
МЮ Аморима становится явно сильнее в атаке, это уже не те мальчики для битья из прошлого сезона, но его схема с тремя защитниками очевидно, что неудачная, либо же он ее не может адаптировать под Англию как те же Кристал Пелес. Если посмотреть сколько пропускают, то это низ турнирной таблицы. Показательно, что пропускают через пас посреди центральных, хотя их вроде трое и плотность должна препятствовать такому. Выпустив Мартинеса при счете 2:3 МЮ начал переходить на 4-4-2 в обороне, то есть даже до Аморима иногда что-то доходит, но все равно пропустили 4-й. 3-5-2 прекрасная схема для игры против атакующих команд, но когда самому надо атаковать, то одни проблемы - через центр пропускают потому что 3 защитника не могут распределить ответственность, через фланги пропускают потому что крайки не успевают возвращаться.
Чемпионство МЮ, очевидно, что не светит с такой игрой, чтобы чего-то добиваться, прежде всего надо мало пропускать, но она яркая, скучно с таким МЮ точно не будет.