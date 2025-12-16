Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд

Вечером 15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут устроили яркую шоу (4:4) на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Амад Диалло забил гол на 13-й минуте. На 40-й минуте Антуан Семеньо сравнял счет для Борнмута. Бразильский хавбек Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте (2:1).

На старте второго тайма вишни перевернули игру. Эванилсон и Маркус Тавернье нанесли двойной удар по Красным Дьяволам (3:2).

За 10 минут до конца Бруну Фернандеш и Матеус Кунья сотворили камбек для МЮ (4:3). Однако на 84-й минуте для гостей отличился француз Эли Жуниор Крупи и подарил ничью Борнмуту (4:4).

Топ-8 АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (34), Астон Вилла (33), Челси (28), Кристал Пэлас, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Сандерленд (по 26).

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4

Голы: Диалло, 13, Каземиро, 45+4, Бруну Фернандеш, 77, Кунья, 79 – Семеньо, 40, Эванилсон, 46, Тавернье, 52, Крупи, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро (Мартинес, 69), Хевен, Шоу (Доргу, 90+3), Диалло, Каземиро (Мейну, 61), Бруну Фернандеш, Далот, Мбемо (Зиркзе, 90+3), Маунт (Шешко, 69), Кунья

Борнмут: Петрович, Смит, Диаките, Сенеси, Трюффер, Тавернье (Брукс, 90+1), Адамс (Скотт, 5), Хименес, Клюйверт (Хилл, 90+1), Семеньо, Эванилсон (Крупи, 78)

Предупреждения: Далот, 43, Каземиро, 50 – Семеньо, 43, Сенеси, 76, Смит, 79

Фотогалерея