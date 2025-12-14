Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Манчестер Юнайтед – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед
15.12.2025 22:00 - : -
Борнмут
14 декабря 2025, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:48
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 15 декабря в 22:00 по Киеву

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В понедельник, 15 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы в этом сезоне не слишком стабильны, хотя их результаты довольно удовлетворительны. После 15 матчей Премьер-лиги клуб имеет на балансе 25 очков и занимает 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от 4-го места, на котором расположился «Челси», составляет 3 зачетных пункта (также «МЮ» сыграл на 1 матч меньше).

В Кубке английской лиги манчестерцы вылетели еще на стадии 1/32 финала от «Гримсби». На евроарене клуб в этом году не выступает.

Борнмут

Хотя коллектив и начал сезон невероятно хорошо, в последних играх его результаты разочаровывают. В общей сложности, за 15 матчей Премьер-лиги «вишни» набрали 20 очков, позволяющих им занимать 14-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 команду отделяет 6 зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала от «Брентфорда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Борнмут». На счету «вишен» 2 победы, столько же матчей завершились вничью, а в 1 победу одержал «МЮ».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • «Манчестер Юнайтед» не сохранил ворота сухими ни в одном из 8 последних матчей.
  • «Борнмут» проиграл каждый из 3-х предыдущих выездных поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.

Манчестер Юнайтед
15 декабря 2025 -
22:00
Борнмут
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
