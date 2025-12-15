Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря в 22:00 матч 16-го тура чемпионата Англии
15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим рассчитывает на победу, которая позволит подняться в топ-5.
Ман Юнайтед идет на 8-й позиции (25 очков), Борнмут занимает 15-е место (20 баллов)
Топ-8 АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (34), Астон Вилла (33), Челси (28), Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сандерленд (по 26), Ман Юнайтед (25).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+
