15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим рассчитывает на победу, которая позволит подняться в топ-5.

Ман Юнайтед идет на 8-й позиции (25 очков), Борнмут занимает 15-е место (20 баллов)

Топ-8 АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (34), Астон Вилла (33), Челси (28), Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сандерленд (по 26), Ман Юнайтед (25).

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+