Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
15.12.2025 22:00 - : -
Борнмут
Англия
15 декабря 2025, 15:07 | Обновлено 15 декабря 2025, 15:09
Смотрите 15 декабря в 22:00 матч 16-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 22:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут сыграют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч Красных Дьяволов Рубен Аморим рассчитывает на победу, которая позволит подняться в топ-5.

Ман Юнайтед идет на 8-й позиции (25 очков), Борнмут занимает 15-е место (20 баллов)

Топ-8 АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (34), Астон Вилла (33), Челси (28), Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сандерленд (по 26), Ман Юнайтед (25).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+

По теме:
Брентфорд – Лидс – 1:1. 10 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Палмер обошел Анелька в списке лучших бомбардиров Челси в АПЛ
Гвардиола сделал невозможное: побил рекорд Алекса Фергюсона
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Юнайтед Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
