Сборная Украины WU-19 вошла в третью корзину для жребия 2-го раунда ЧЕ-2026
11 декабря в 12:00 пройдет жеребьевка второго этапа отбора Евро-2026 WU-19
В четверг, 11 декабря, состоится жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 WU-19, в которой примет участие и молодежная женская сборная Украины (футболистки не старше 2007 года рождения). Начало церемонии – в 12:00 по киевскому времени.
Подопечные Олега Бортника заняли второе место в своей группе первого раунда отбора и сыграют в Лиге А как лучшая вторая команда Лиги В. Перед жеребьевкой второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 сине-желтые попали в четвертую корзину.
Во втором раунде 28 команд, попавших в Лигу А, будут соревноваться в семи группах. Это будут мини-турниры в одной из стран-участниц в периоды с 25 февраля по 7 марта или с 8 по 18 апреля 2026 года. Победители квартетов присоединятся к хозяйке, Боснии и Герцеговине, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 10 июля. Жеребьевка форума запланирована на 22 апреля.
Участники второго раунда распределяются по корзинам согласно результатам первого раунда, в соответствии с их позициями и статистикой. Отдельно будут определены хозяйки мини-турниров. Последние команды групп Лиги А перейдут в следующем цикле, Евро-2027, в Лигу В, тогда как победители групп Лиги В и лучшая вторая сборная поднимутся в Лигу А.
Евро-2026 WU-19. Второй раунд квалификации
Корзины посева
Лига А
- Корзина 1: Испания, Польша, Франция, Италия, Англия, Дания, Норвегия
- Корзина 2: Шотландия, Португалия, Швейцария, Швеция, Греция, Германия, Финляндия
- Корзина 3: Австрия, Бельгия, Уэльс, Исландия, Нидерланды, Ирландия, Северная Ирландия
- Корзина 4: Словакия, Венгрия, Сербия, Латвия, Румыния, Северная Македония, Украина
Лига B
- Корзина 1: беларусь, Турция, Болгария, Хорватия, Косово, Эстония
- Корзина 2: Фарерские острова, Словения, Чехия, Черногория, Люксембург, Израиль
- Корзина 3: Босния и Герцеговина, Грузия, Литва, Мальта, Албания, Кипр
- Корзина 4: Казахстан, Азербайджан, Армения, Лихтенштейн, Сан-Марино, Молдова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45