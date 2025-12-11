Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины WU-19 вошла в третью корзину для жребия 2-го раунда ЧЕ-2026
Молодежные турниры
11 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 11 декабря 2025, 04:07
11
0

Сборная Украины WU-19 вошла в третью корзину для жребия 2-го раунда ЧЕ-2026

11 декабря в 12:00 пройдет жеребьевка второго этапа отбора Евро-2026 WU-19

11 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 11 декабря 2025, 04:07
11
0
Сборная Украины WU-19 вошла в третью корзину для жребия 2-го раунда ЧЕ-2026
УЕФА

В четверг, 11 декабря, состоится жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 WU-19, в которой примет участие и молодежная женская сборная Украины (футболистки не старше 2007 года рождения). Начало церемонии – в 12:00 по киевскому времени.

Подопечные Олега Бортника заняли второе место в своей группе первого раунда отбора и сыграют в Лиге А как лучшая вторая команда Лиги В. Перед жеребьевкой второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 сине-желтые попали в четвертую корзину.

Во втором раунде 28 команд, попавших в Лигу А, будут соревноваться в семи группах. Это будут мини-турниры в одной из стран-участниц в периоды с 25 февраля по 7 марта или с 8 по 18 апреля 2026 года. Победители квартетов присоединятся к хозяйке, Боснии и Герцеговине, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 10 июля. Жеребьевка форума запланирована на 22 апреля.

Участники второго раунда распределяются по корзинам согласно результатам первого раунда, в соответствии с их позициями и статистикой. Отдельно будут определены хозяйки мини-турниров. Последние команды групп Лиги А перейдут в следующем цикле, Евро-2027, в Лигу В, тогда как победители групп Лиги В и лучшая вторая сборная поднимутся в Лигу А.

Евро-2026 WU-19. Второй раунд квалификации

Корзины посева

Лига А

  • Корзина 1: Испания, Польша, Франция, Италия, Англия, Дания, Норвегия
  • Корзина 2: Шотландия, Португалия, Швейцария, Швеция, Греция, Германия, Финляндия
  • Корзина 3: Австрия, Бельгия, Уэльс, Исландия, Нидерланды, Ирландия, Северная Ирландия
  • Корзина 4: Словакия, Венгрия, Сербия, Латвия, Румыния, Северная Македония, Украина

Лига B

  • Корзина 1: беларусь, Турция, Болгария, Хорватия, Косово, Эстония
  • Корзина 2: Фарерские острова, Словения, Чехия, Черногория, Люксембург, Израиль
  • Корзина 3: Босния и Герцеговина, Грузия, Литва, Мальта, Албания, Кипр
  • Корзина 4: Казахстан, Азербайджан, Армения, Лихтенштейн, Сан-Марино, Молдова
По теме:
БОРТНИК: «Было бы несправедливо, если бы Украина WU-19 не попала в элиту»
В УЕФА утвердили хозяев следующих чемпионатов Европы U-17 и U-19
Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0. Ничья устроила всех. Видеообзор матча
жеребьевка женская сборная Украины по футболу U-19 Олег Бортник чемпионат Европы по футболу WU-19
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Пафос – 2:0. Маккенни и Дэвид. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 декабря 2025, 03:36 0
Ювентус – Пафос – 2:0. Маккенни и Дэвид. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Пафос – 2:0. Маккенни и Дэвид. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10 декабря 2025, 17:45 5
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем

Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45

Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Футбол | 10.12.2025, 23:00
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 10.12.2025, 07:55
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Футбол | 10.12.2025, 11:51
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 6
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем