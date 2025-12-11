Сборная Украины WU-19 вошла в третью корзину для жребия 2-го раунда ЧЕ-2026

В четверг, 11 декабря, состоится жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 WU-19, в которой примет участие и молодежная женская сборная Украины (футболистки не старше 2007 года рождения). Начало церемонии – в 12:00 по киевскому времени.

Подопечные Олега Бортника заняли второе место в своей группе первого раунда отбора и сыграют в Лиге А как лучшая вторая команда Лиги В. Перед жеребьевкой второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 сине-желтые попали в четвертую корзину.

Во втором раунде 28 команд, попавших в Лигу А, будут соревноваться в семи группах. Это будут мини-турниры в одной из стран-участниц в периоды с 25 февраля по 7 марта или с 8 по 18 апреля 2026 года. Победители квартетов присоединятся к хозяйке, Боснии и Герцеговине, в финальной стадии, которая пройдет с 27 июня по 10 июля. Жеребьевка форума запланирована на 22 апреля.

Участники второго раунда распределяются по корзинам согласно результатам первого раунда, в соответствии с их позициями и статистикой. Отдельно будут определены хозяйки мини-турниров. Последние команды групп Лиги А перейдут в следующем цикле, Евро-2027, в Лигу В, тогда как победители групп Лиги В и лучшая вторая сборная поднимутся в Лигу А.

Евро-2026 WU-19. Второй раунд квалификации

Корзины посева

Лига А

Корзина 1: Испания, Польша, Франция, Италия, Англия, Дания, Норвегия

Корзина 2: Шотландия, Португалия, Швейцария, Швеция, Греция, Германия, Финляндия

Корзина 3: Австрия, Бельгия, Уэльс, Исландия, Нидерланды, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Словакия, Венгрия, Сербия, Латвия, Румыния, Северная Македония, Украина

Лига B