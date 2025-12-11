Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 04:02
Для Динамо нашли людей, которые должны помочь Костюку добиться успеха

Олег Федорчук ждет возвращения лидеров клуба

Для Динамо нашли людей, которые должны помочь Костюку добиться успеха
ФК Динамо. Игорь Костюк

Известный эксперт Олег Федорчук считает, что лидеры «Динамо» должны помочь Игорю Костюку добиться успеха.

«Команде нужно вернуть веру в свои силы, поскольку был пропущен момент падения. Тренер сам по себе не сможет вывести коллектив из кризиса, нужны лидеры, которые на поле будут держать рычаги управления. А складывается парадоксальная ситуация: лидеры у «Динамо» в запасе. Я имею в виду Ярмоленко, Буяльский не всегда выходил в основе. Это касается и Караваева.

Возвращаясь к борьбе за чемпионство, скажу математическими раскладами. Чтобы занять первое место, нужно набрать около 65-67 очков. Получается, что «бело-синим» во втором круге необходимо выиграть практически все, а это маловероятно. И здесь мы снова возвращаемся к ресурсу, которого динамовцам пока не хватает».

Динамо Киев Андрей Ярмоленко Олег Федорчук Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Александр Караваев
