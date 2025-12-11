Для Динамо нашли людей, которые должны помочь Костюку добиться успеха

Известный эксперт Олег Федорчук считает, что лидеры «Динамо» должны помочь Игорю Костюку добиться успеха.

«Команде нужно вернуть веру в свои силы, поскольку был пропущен момент падения. Тренер сам по себе не сможет вывести коллектив из кризиса, нужны лидеры, которые на поле будут держать рычаги управления. А складывается парадоксальная ситуация: лидеры у «Динамо» в запасе. Я имею в виду Ярмоленко, Буяльский не всегда выходил в основе. Это касается и Караваева.

Возвращаясь к борьбе за чемпионство, скажу математическими раскладами. Чтобы занять первое место, нужно набрать около 65-67 очков. Получается, что «бело-синим» во втором круге необходимо выиграть практически все, а это маловероятно. И здесь мы снова возвращаемся к ресурсу, которого динамовцам пока не хватает».