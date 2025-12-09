«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ

Вчера, 8 декабря матчем «Полтава» – «Эпицентр» завершился 15-й тур в УПЛ, а с ним и первый круг. Итоги прошедшего игрового дня эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

ЛНЗ – чемпион первого круга

«Я с оптимизмом смотрю на ЛНЗ. Это тренерская команда. Виталий Пономарев прошел все ступени развития. Он начинал линейным арбитром, потом по тренерской лестнице дорос до «Руха», а сейчас с успехом возглавляет черкасский клуб, который стал чемпионом первого круга.

Что мне импонирует, что наставник быстро нашел общий язык с непростыми легионерами, Пономарев дает качество игрокам. Мы видим рождение хорошего тренера.

А что касается борьбы за чемпионство, то если брать все слагаемые, предположу, что ЛНЗ будет бороться с «Динамо» за третье место, но это в том случае, если киевлянам быстро удастся выбраться из кризиса. Все-таки у «Шахтера» и «Полесья» потенциал повыше, поэтому черкасской команде будет сложно доиграть чемпионат в таком же духе, как мы это видим сейчас».

Динамо

Первая победа в пяти турах для «Динамо»

«Команде нужно возвращать веру в свои силы, поскольку был пропущен момент падения. Тренер сам по себе не сможет вывести коллектив из кризиса, нужны лидеры, которые на поле будут держать рычаги управления. А складывается парадоксальная ситуация: лидеры у «Динамо» в запасе. Я имею ввиду Ярмоленко, Буяльский не всегда выходил в основе. Это касается и Караваева.

Возвращаясь к борьбе за чемпионство, скажу математическими раскладами. Чтобы занять первое место, нужно набрать порядка 65-67 очков. Получается, что «бело-синим» во втором круге необходимо выиграть практически все, а это маловероятно. И здесь мы снова возвращаемся к ресурсу, которого динамовцам пока не хватает».

Верес

Скандал в Житомире из-за проблем с освещением

«Матч между «Металлистом 1925» и «Вересом» был прерван на 20-й минуте из-за того, что потух свет на стадионе. Мы не знаем, как все было на самом деле, поэтому сложно давать развернутый комментарий. Но если в это время не было отключений электроэнергии, то вина ложится на принимающую сторону. Это непростая ситуация, хотя по-человечески, точнее по-футбольному, эту игру необходимо бы доиграть. Но как все решит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, сказать сложно».

Рух. Руслан Ротань (справа)​​​​​

Удаление Андриевского и Ротаня

«Красная карточка для Андриевского, считаю, была по делу. Да, полузащитник неумышленно сфолил в отборе, но был риск нанесения травмы. Другое дело, что арбитр немногим позже не удалил игрока «Руха» за подобный фол, но это уже говорит о компетенции судьи и его невысоком уровне, также, как игроков и тренеров.

Но если «Полесье» претендует на высокое место, то обладая таким составом, можно было и вдесятером сыграть более качественно в игре с одним из аутсайдеров. Но это был явно не день житомирян.

А что касается удаления Руслана Ротаня, то я еще не видел ни одного тренера, который бы возмущался, если бы свистели в его пользу. Наставник «Полесья» не совладал с эмоциями и получил за это красную карточку, ни больше, ни меньше».

УПЛ. Полтава – Эпицентр

Борьба за выживание

«В свете крупного поражения от «Эпицентра» «Полтава» становится главным претендентом на прямой вылет. А вообще я бы назвал шесть команд, которые будут соперничать, чтобы не оказаться на 13-м и 14-м, а тем более, на 15-м и 16 месте. Это «Полтава», «Александрия», «Эпицентр», «Кудровка», «Рух» и «Оболонь». Считаю, что эта борьба будет интересной и интригующей».