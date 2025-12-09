Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 08:25 | Обновлено 09 декабря 2025, 08:27
1640
2

«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ

Олег Федорчук считает, что черкасская команда не выдержит темпа на всей дистанции

09 декабря 2025, 08:25 | Обновлено 09 декабря 2025, 08:27
1640
2 Comments
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
ЛНЗ. Виталий Пономарев

Вчера, 8 декабря матчем «Полтава» – «Эпицентр» завершился 15-й тур в УПЛ, а с ним и первый круг. Итоги прошедшего игрового дня эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

ЛНЗ – чемпион первого круга

«Я с оптимизмом смотрю на ЛНЗ. Это тренерская команда. Виталий Пономарев прошел все ступени развития. Он начинал линейным арбитром, потом по тренерской лестнице дорос до «Руха», а сейчас с успехом возглавляет черкасский клуб, который стал чемпионом первого круга.

Что мне импонирует, что наставник быстро нашел общий язык с непростыми легионерами, Пономарев дает качество игрокам. Мы видим рождение хорошего тренера.

А что касается борьбы за чемпионство, то если брать все слагаемые, предположу, что ЛНЗ будет бороться с «Динамо» за третье место, но это в том случае, если киевлянам быстро удастся выбраться из кризиса. Все-таки у «Шахтера» и «Полесья» потенциал повыше, поэтому черкасской команде будет сложно доиграть чемпионат в таком же духе, как мы это видим сейчас».

Динамо

Первая победа в пяти турах для «Динамо»

«Команде нужно возвращать веру в свои силы, поскольку был пропущен момент падения. Тренер сам по себе не сможет вывести коллектив из кризиса, нужны лидеры, которые на поле будут держать рычаги управления. А складывается парадоксальная ситуация: лидеры у «Динамо» в запасе. Я имею ввиду Ярмоленко, Буяльский не всегда выходил в основе. Это касается и Караваева.

Возвращаясь к борьбе за чемпионство, скажу математическими раскладами. Чтобы занять первое место, нужно набрать порядка 65-67 очков. Получается, что «бело-синим» во втором круге необходимо выиграть практически все, а это маловероятно. И здесь мы снова возвращаемся к ресурсу, которого динамовцам пока не хватает».

Верес

Скандал в Житомире из-за проблем с освещением

«Матч между «Металлистом 1925» и «Вересом» был прерван на 20-й минуте из-за того, что потух свет на стадионе. Мы не знаем, как все было на самом деле, поэтому сложно давать развернутый комментарий. Но если в это время не было отключений электроэнергии, то вина ложится на принимающую сторону. Это непростая ситуация, хотя по-человечески, точнее по-футбольному, эту игру необходимо бы доиграть. Но как все решит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, сказать сложно».

Рух. Руслан Ротань (справа)​​​​​

Удаление Андриевского и Ротаня

«Красная карточка для Андриевского, считаю, была по делу. Да, полузащитник неумышленно сфолил в отборе, но был риск нанесения травмы. Другое дело, что арбитр немногим позже не удалил игрока «Руха» за подобный фол, но это уже говорит о компетенции судьи и его невысоком уровне, также, как игроков и тренеров.

Но если «Полесье» претендует на высокое место, то обладая таким составом, можно было и вдесятером сыграть более качественно в игре с одним из аутсайдеров. Но это был явно не день житомирян.

А что касается удаления Руслана Ротаня, то я еще не видел ни одного тренера, который бы возмущался, если бы свистели в его пользу. Наставник «Полесья» не совладал с эмоциями и получил за это красную карточку, ни больше, ни меньше».

УПЛ. Полтава – Эпицентр

Борьба за выживание

«В свете крупного поражения от «Эпицентра» «Полтава» становится главным претендентом на прямой вылет. А вообще я бы назвал шесть команд, которые будут соперничать, чтобы не оказаться на 13-м и 14-м, а тем более, на 15-м и 16 месте. Это «Полтава», «Александрия», «Эпицентр», «Кудровка», «Рух» и «Оболонь». Считаю, что эта борьба будет интересной и интригующей».

По теме:
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
ЛНЗ выиграл первый круг, долгожданная победа Динамо, осечка Шахтера
Шахтер подтвердил, что Траоре получил вызов на Кубок африканских наций
Олег Федорчук Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Динамо Киев Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Александр Караваев КДК УАФ Металлист 1925 Верес Ровно Полесье Житомир Александр Андриевский Руслан Ротань Рух Львов Полтава Шахтер Донецк Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Оболонь Киев статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков
Футбол | 09 декабря 2025, 06:31 0
Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков
Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков

Астон Вилла нанесла поражение Арсеналу, а Ман Сити разгромил Сандерленд

Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Футбол | 09 декабря 2025, 03:33 2
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ

Игра запланирована на 26 июня

Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08.12.2025, 10:04
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08.12.2025, 08:12
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 08.12.2025, 10:14
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Так, кияни ще підтягнуться. Їх не варто списувати з рахунків
Ответить
+1
Микола Унгурян
та зрозуміло що це лише проміжний результат і боротьба за чемпіонство обіцяє бути захопливою.
Головне щоб за зиму основні претенденти не втратили свій запал 
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Рух – Полесье – 1:0. Сенсация во Львове. Видео гола и обзор матча
Рух – Полесье – 1:0. Сенсация во Львове. Видео гола и обзор матча
07.12.2025, 21:01
Футбол
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 31
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем