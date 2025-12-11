Сразу три игрока Реала получили двухматчевую дисквалификацию

Четыре игрока «Реала» получили дисквалификацию после матча с «Сельтой».

Мадридская команда уступила со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги. В этой встрече Алехандро Кинтеро удалил защитников «сливочных» Франа Гарсию и Альваро Каррераса – последний заявил арбитру: «ты ужасен».

Красную карточку получил и Эндрик, находившийся на скамейке запасных – он вышел за пределы технической зоны и выкрикнул что-то в сторону резервного судьи.

По итогам игры Каррерас и Эндрик получили двухматчевую дисквалификацию, а Дани Карвахаль – еще одно наказание за реплику, адресованную арбитру после финального свистка: «Вот это ваш уровень, а потом плачете на пресс-конференции». Фран Гарсия будет пропускать один матч.