Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сразу три игрока Реала получили двухматчевую дисквалификацию
Испания
11 декабря 2025, 06:08 | Обновлено 11 декабря 2025, 06:09
1376
0

Сразу три игрока Реала получили двухматчевую дисквалификацию

Мадридцев наказали за поведение

11 декабря 2025, 06:08 | Обновлено 11 декабря 2025, 06:09
1376
0
Сразу три игрока Реала получили двухматчевую дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine

Четыре игрока «Реала» получили дисквалификацию после матча с «Сельтой».

Мадридская команда уступила со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги. В этой встрече Алехандро Кинтеро удалил защитников «сливочных» Франа Гарсию и Альваро Каррераса – последний заявил арбитру: «ты ужасен».

Красную карточку получил и Эндрик, находившийся на скамейке запасных – он вышел за пределы технической зоны и выкрикнул что-то в сторону резервного судьи.

По итогам игры Каррерас и Эндрик получили двухматчевую дисквалификацию, а Дани Карвахаль – еще одно наказание за реплику, адресованную арбитру после финального свистка: «Вот это ваш уровень, а потом плачете на пресс-конференции». Фран Гарсия будет пропускать один матч.

По теме:
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Алонсо объяснил свое решение не включать Мбаппе в состав на матч с Сити
После поражения от Сити Куртуа рассказал об отношениях с Алонсо
Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига дисквалификация удаление (красная карточка) Дани Карвахаль Альваро Каррерас Фран Гарсия Эндрик
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 06:22 2
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо

Шапаренко может сменить клуб зимой

Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Футбол | 10 декабря 2025, 23:57 2
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ

«Орлы» выиграли второй матч подряд в главном еврокубке

Президент клуба Первой лиги Украины решил избавиться от легенды Динамо
Футбол | 10.12.2025, 07:38
Президент клуба Первой лиги Украины решил избавиться от легенды Динамо
Президент клуба Первой лиги Украины решил избавиться от легенды Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:33
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
10.12.2025, 14:18 43
Футбол
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 9
Футбол
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 6
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем