Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
05 декабря 2025, 02:41 | Обновлено 05 декабря 2025, 02:48
Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0. Ничья устроила всех. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора к Евро-2026 WU-19

Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0. Ничья устроила всех. Видеообзор матча
УАФ

2 декабря в румынском городе Углевик молодежная женская сборная Украины WU-19 провела третий матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19 против команды Румынии (0:0).

В стартовом поединке подопечные Олега Бортника обыграли хозяек – команду Боснии и Герцеговины (2:0), а затем победили Сан-Марино (5:0).

По дополнительным показателям (количество забитых мячей) румынки опережали сине-желтых, поэтому в очной встрече, чтобы занять первое место в группе, украинкам нужна была только победа.

Не пропустив в трех матчах ни одного мяча и набрав равное количество очков (по 7) с соперницами, сине-желтые финишировали в группе вторыми.

Но Украина также поднялась в Лигу А второго раунда как лучшая вторая команда Лиги В.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

3-й тур, Углевик (Румыния), 2 ноября 2025

Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино – 5:0 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина – 2:1 (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  • 14:00. Украина – Румыния – 0:0 (Углевик)
  • 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:10 (Биелина)

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 1:1. Вылет из Лиги A. Видео голов и обзор
Лацио – Милан – 1:0. Россонери выбили из Кубка Италии. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 1:1. Недьявольский вечер. Видео голов и обзор
женская сборная Румынии по футболу женская сборная Украины по футболу U-19 Украина - Румыния чемпионат Европы по футболу WU-19 Олег Бортник видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
