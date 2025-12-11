Алонсо объяснил свое решение не включать Мбаппе в состав на матч с Сити

Хаби Алонсо объяснил свое решение не включать Килиана Мбаппе в состав на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Мбаппе сейчас не готов играть. Речь не о том, что он не сможет выложиться на 100% или не хочет лишний раз рисковать. Риск присутствует, и мы должны его учитывать. Понятно, что Килиан – это Килиан, но и Гонсало Гарсия способен принести нам много пользы. В любой ситуации открываются новые возможности. Гонсало всегда был готов и неоднократно это доказывал. Мы полностью доверяем ему», – отметил главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Гостевая команда победила со счетом 2:1. Мбаппе так и не появился на поле.