Молодежные турниры09 декабря 2025, 09:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 09:28
31
0
В УЕФА утвердили хозяев следующих чемпионатов Европы U-17 и U-19
Исполком УЕФА принял решение по турнирам для юношей и девушек
09 декабря 2025, 09:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 09:28
31
0
Исполнительный комитет УЕФА утвердил хозяев финальных турниров юношеских и девичьих чемпионатов Европы U-17 и U-19.
В УЕФА определили календарь проведения финальных турниров ЧЕ для юношеских и девичьих сборных, обеспечивая планирование и развитие молодежного футбола в Европе.
ЧЕ для юношей до 19 лет
- 2027 – Чехия, 2028 – Болгария, 2029 – Нидерланды
ЧЕ для юношей до 17 лет
- 2028 – Литва, 2029 – Молдова
ЧЕ для девушек до 19 лет
- 2028 – Португалия, 2029 – Италия
ЧЕ для девушек до 17 лет
- 2028 – Бельгия, 2029 – Турция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2025, 09:13 30
Николай Шапаренко может перейти в «Жирону»
Футбол | 08 декабря 2025, 08:12 10
Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо
Футбол | 09.12.2025, 06:59
Футбол | 08.12.2025, 08:31
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Комментарии 0
Популярные новости
08.12.2025, 10:46 15
07.12.2025, 16:47 12
08.12.2025, 07:22 28
08.12.2025, 19:49 3
07.12.2025, 08:57 10
07.12.2025, 23:59 4
07.12.2025, 22:56 12
07.12.2025, 16:55 102