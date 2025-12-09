В УЕФА утвердили хозяев следующих чемпионатов Европы U-17 и U-19

Исполнительный комитет УЕФА утвердил хозяев финальных турниров юношеских и девичьих чемпионатов Европы U-17 и U-19.

В УЕФА определили календарь проведения финальных турниров ЧЕ для юношеских и девичьих сборных, обеспечивая планирование и развитие молодежного футбола в Европе.

ЧЕ для юношей до 19 лет

2027 – Чехия, 2028 – Болгария, 2029 – Нидерланды

ЧЕ для юношей до 17 лет

2028 – Литва, 2029 – Молдова

ЧЕ для девушек до 19 лет

2028 – Португалия, 2029 – Италия

ЧЕ для девушек до 17 лет