Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УЕФА утвердили хозяев следующих чемпионатов Европы U-17 и U-19
Молодежные турниры
09 декабря 2025, 09:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 09:28
Исполком УЕФА принял решение по турнирам для юношей и девушек

УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА утвердил хозяев финальных турниров юношеских и девичьих чемпионатов Европы U-17 и U-19.

В УЕФА определили календарь проведения финальных турниров ЧЕ для юношеских и девичьих сборных, обеспечивая планирование и развитие молодежного футбола в Европе.

ЧЕ для юношей до 19 лет

  • 2027 – Чехия, 2028 – Болгария, 2029 – Нидерланды

ЧЕ для юношей до 17 лет

  • 2028 – Литва, 2029 – Молдова

ЧЕ для девушек до 19 лет

  • 2028 – Португалия, 2029 – Италия

ЧЕ для девушек до 17 лет

  • 2028 – Бельгия, 2029 – Турция
По теме:
ЛЕМЕШКО: «Сборная Украины WU-17 не заслуживала на вылет из Лиги A»
Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 1:1. Вылет из Лиги A. Видео голов и обзор
Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0. Ничья устроила всех. Видеообзор матча
Николай Степанов Источник: УЕФА
