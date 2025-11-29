Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 ноября.

1. С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Лишь 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии

2. Пропустили на 90+6. Женская сборная Украины упустила победу над Шотландией

На турнире She Plays соперницы спасли игру в компенсированное время

3. Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки

Соперники в пятый раз подряд разошлись миром в УПЛ

4. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту Родины

5. Два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в Динамо

Виталий Кулыба и Мацей Кендзьорек будут помогать Игорю Костюку

6A. Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

6B. Лига Европы. Итоги дня: как выглядит турнирная таблица после 5 туров

Вечером 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы

7. Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25

Это произошло благодаря усилиям Шахтера, а вот Динамо снова разочаровало

8. Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов

9. Апсет и скандал – украинский супертяж проиграл из-за дисквалификации

Миронец потерпел второе поражение на профи-ринге

10. Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии

Итоги очередного еврокубкового тура