Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
Другие новости
29 ноября 2025, 09:10 |
427
0

Главные новости за 28 ноября на Sport.ua

УАФ. Сергей Стаховский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 ноября.

1. С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Лишь 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии

2. Пропустили на 90+6. Женская сборная Украины упустила победу над Шотландией
На турнире She Plays соперницы спасли игру в компенсированное время

3. Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки
Соперники в пятый раз подряд разошлись миром в УПЛ

4. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Денис Гармаш встал на защиту Родины

5. Два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в Динамо
Виталий Кулыба и Мацей Кендзьорек будут помогать Игорю Костюку

6A. Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

6B. Лига Европы. Итоги дня: как выглядит турнирная таблица после 5 туров
Вечером 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы

7. Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Это произошло благодаря усилиям Шахтера, а вот Динамо снова разочаровало

8. Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов

9. Апсет и скандал – украинский супертяж проиграл из-за дисквалификации
Миронец потерпел второе поражение на профи-ринге

10. Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Итоги очередного еврокубкового тура

По теме:
Увольнение Шовковского, успех Шахтера, безумный камбек баскетболистов
Безумный матч Лунина, слова Шовковского и Турана, победа Динамо U-19
Яркое шоу от Челси, ХИТ дал бой фавориту, 4-я корзина для сборной на ЧМ
Николай Степанов
