Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
Главные новости за 28 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 ноября.
1. С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Лишь 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии
2. Пропустили на 90+6. Женская сборная Украины упустила победу над Шотландией
На турнире She Plays соперницы спасли игру в компенсированное время
3. Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки
Соперники в пятый раз подряд разошлись миром в УПЛ
4. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Денис Гармаш встал на защиту Родины
5. Два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в Динамо
Виталий Кулыба и Мацей Кендзьорек будут помогать Игорю Костюку
6A. Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций
6B. Лига Европы. Итоги дня: как выглядит турнирная таблица после 5 туров
Вечером 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы
7. Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Это произошло благодаря усилиям Шахтера, а вот Динамо снова разочаровало
8. Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов
9. Апсет и скандал – украинский супертяж проиграл из-за дисквалификации
Миронец потерпел второе поражение на профи-ринге
10. Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Итоги очередного еврокубкового тура
